Di fronte a tanti outfit delle feste scomodi o difficili da indossare, eccone finalmente uno comodo e semplice, ma elegante. Adatto a chi non vuole rinunciare a sentirsi a proprio agio, è perfetto anche dopo gli anta perché esalta la figura, ma senza eccessi.

Servono solo un abito, delle calze calde e un paio di scarpe e il look è pronto. Scopriamolo insieme nel dettaglio per prepararci a brillare durante le feste.

Come vestirsi a Natale e Capodanno dopo gli anta con un abbinamento finalmente comodo e semplice ma elegante

Tra gli outfit delle feste, abbiamo trovato l’abbinamento perfetto che sta bene a ogni età ed è facile da portare.

Basta tirare fuori un abito corto dall’armadio e un paio di mocassini dalla scarpiera. Aggiungere un paio di collant termici per stare al caldo e coprire gli inestetismi e il gioco è fatto.

Può scegliere un vestitino attillato, se non a tubino, chi non teme di mostrare le proprie forme e vuole essere sexy ed elegante. Invece, optare per uno più comodo e largo se si vogliono nascondere le curve.

Se è smanicato, si può portare con sotto una manica lunga in tono oppure una camicia. Attenzione alla scollatura, dove non dovrà vedersi la maglia sottostante. In alternativa, sceglierne uno a maniche lunghe o a tre quarti. Il tessuto più alla moda questo inverno è il velluto, da sfoggiare anche con il nostro mini dress.

Sopra, si può indossare un maglione oversize o un cardigan lungo. Per uscire, va benissimo un classico cappotto. Chi patisce particolarmente il freddo, può aggiungere uno strato con una canotta intima di lana, ma assicurandosi che non si veda.

Completiamo il total look delle feste con scarpe, accessori e acconciatura

I mocassini sono le scarpe must di questo inverno, dopo che sono finalmente tornati di moda.

Possiamo abbinare al mini dress quelli classici o stringati, scamosciati o in pelle, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Se non ce li abbiamo ancora, è il momento di recuperare. Acquistiamone un paio di un colore neutro che stia bene su tutto come il nero, da abbinare a dei collant dello stesso colore. Per una maggiore comodità ricordiamoci del trucco per allargare e ammorbidire le scarpe nuove e strette con questo oggetto impensabile.

Passiamo ai capelli, da portare con una di queste acconciature da urlo perfette a 20 come a 60 anni. Completare il tutto con un maxi cerchietto o degli orecchini XXL che abbiano questo dettaglio glam che sta già conquistando tutte.

