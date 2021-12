Qualcuno potrebbe sorridere pensando a questo titolo. Senza necessità di scomodare Dante che nella Divina Commedia parlava del demone del XXI canto dell’Inferno che “avea del cul fatto trombetta”, dobbiamo sapere che quello del meteorismo è pur sempre un disturbo diffuso e fastidioso. Spesso porta con sé gonfiore e dolore addominale. Come se non bastasse, potrebbe essere un segnale di altre problematiche su cui intervenire, tra cui la sindrome dell’intestino irritabile, per esempio. Oppure persino di problemi correlati a fattori psicologici.

L’iperproduzione di gas può davvero diventare un problema imbarazzante. E ci sono alcuni cibi, detti ad alta fermentazione, che in questo processo determinano l’insorgenza di gas quali metano, anidride carbonica e idrogeno. Questo nascerebbe dalla fermentazione dei batteri intestinali sui nutrienti. Pochi lo sanno ma questi 3 cibi natalizi potrebbero causare meteorismi e puzze furibonde quindi meglio non esagerare.

Non da evitare del tutto ma da assumere con moderazione

Prima di farci rovinare dei momenti che si suppongono essere felici, facciamo dunque attenzione. Questi cibi di per sé sono parte di una dieta equilibrata. Ma le loro caratteristiche li rendono insidiosi poiché potrebbero essere causa di meteorismi. Quindi non bisogna esagerare. Ed ecco quali sono gli alimenti.

Le lenticchie sono celebri per portare fortuna. Sono dei legumi molto preziosi. Ma saremmo anche privi di enzimi intestinali specifici per digerirli. Ed il processo di fermentazione produce anche sostanze di scarto quali, per l’appunto, il gas. Per evitarlo è dunque raccomandabile un ammollo prolungato prima della cottura. In questo modo, infatti, sarebbero limitati gli oligosaccaridi.

Anche il cavolo verza è un prodotto invernale spesso presente nei cenoni. Questo prodotto fa parte della famiglia delle cosiddette crucifere. Chiamate anche come brassicacee e contraddistinte da fiori a quattro petali disposti a fiori. Tra i vari effetti che hanno nell’alimentazione, vi sarebbe anche la maggiore insorgenza di fastidiosi meteorismi.

I prodotti caseari freschi sono altri alimenti che potrebbero incrementare la produzione di meteorismi. Questi prodotti a pasta molle hanno una cagliata che non è stata ancora sottoposta a stagionatura. Sono caratterizzati dal contenuto di acqua e dalla presenza di fermenti lattici vivi. Li possiamo riconoscere per la data di scadenza breve, che difficilmente supera i 30 giorni.

Un altro consiglio potrebbe essere l’assunzione di fermenti lattici finalizzata a riequilibrare la flora intestinale. Inoltre sono consigliabili alcune buone abitudini che potrebbero aumentare la salute intestinale. Ricordiamoci sempre di masticare adagio e con la bocca chiusa, evitando gli stress superflui. Aboliamo il fumo ed eseguiamo attività fisica regolarmente.

E se stiamo pensando di concludere il nostro cenone con uno spumante, ovviamente, facciamolo con serenità. Ma ricordiamo di non esagerare, perché anche queste bollicine potrebbero avere effetti non piacevoli per i nostri meteorismi. D’altronde la salute è anche una questione di abitudini continue. Proprio come quelle che riguardano l’uso del sale e che ci dovrebbero far vedere con grande attenzione un alimento amatissimo da noi italiani.