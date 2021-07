Il rischio di sviluppare malattie cerebrali o di gravi alterazioni del funzionamento delle capacità cognitive non riguarda soltanto la terza età. Ed è in errore chi associa l’idea della demenza e dei vuoti di memoria agli anni della vecchiaia. Gli studiosi confermano che anche semplicemente questi “5 sintomi a 45 anni indicano che il cervello sta andando incontro alla demenza”. E piuttosto che aspettare un totale e irreversibile declino cognitivo bisogna agire per tempo con le armi della prevenzione. Vi sono infatti alcuni fattori che più di altri aumentano e di molto il deterioramento delle facoltà intellettive anche nei soggetti di mezz’età. Non tutti sanno ad esempio che oltre alla stanchezza mentale questi 7 farmaci spengono cervello e memoria di giovani e anziani.

In modo simile spesso si ignora quanto si possa conservare il cervello in salute e in forma smagliante facendo delle scelte alimentari ed eliminando il cibo nocivo. Lo si sente gridare a gran voce e da più parti che si può avere una “mente attiva e memoria di ferro anche a 50 anni con questo 3 super alimenti”. E se solo non si trascurassero le linee guida dell’OMS sul corretto stile di vita si potrebbe davvero garantire maggiore plasticità anche alla mente che invecchia.

L’affaticamento mentale potrebbe dipendere dall’abitudine di esporre il cervello ad una serie di stimoli diversi nello stesso momento. E soprattutto dalla mancanza di momenti liberi in cui vengono meno le tensioni e si svuota la mente da scadenze e attività impegnative. Ma se il riposo può rimediare allo stress mentale ben poco si può contro i danni della chimica farmaceutica sul funzionamento cerebrale.

In particolare vi sono 7 categorie di medicinali sia da banco che da prescrizione medica che aggrediscono le risorse cognitive di chi le assume abitualmente.

I farmaci che possono compromettere la memoria sono i tranquillanti, gli antidolorifici, i sonniferi, i miorilassanti, gli ansiolitici, gli antistaminici e gli antidepressivi.

Alcuni di essi richiedono la ricetta medica, altri sono facilmente accessibili e spesso se ne abusa ad ogni minimo segnale di dolore o disagio. Quel che si raccomanda prima dell’assunzione di questi medicinali è di valutare con la consulenza di uno specialista i reali benefici di qualunque cura farmacologica.