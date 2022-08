Il mese di agosto insieme a quello di settembre sono i più apprezzati per organizzare delle vacanze. Che siano corte o più lunghe i luoghi da visitare sono tanti. Dipende anche dalla disponibilità del proprio portafoglio. Tuttavia, se si volessero fare delle vacanze economiche, i luoghi non mancherebbero.

Organizzare vacanze economiche

Per poter ammortizzare i costi degli spostamenti, ci si potrebbe muovere col treno. In genere, il biglietto del treno costa di più, se si scelgono treni ad alta velocità. Se invece si preferissero i più lenti treni regionali, si risparmierebbe molto di più. La differenza di prezzo si aggira in genere del 50%. Se per andare da Firenze a Roma in treno veloce si spenderebbero 44 euro, con un regionale ne basterebbero 22.

L’alloggio è un altro punto importante da non sottovalutare. La cosa migliore per fare vacanze economiche sarebbe di provvedere ad alloggi a basso costo. Potrebbe trattarsi di ostelli se ci si sposta in sacco a pelo e zaino. Ma per famiglie sarebbe meglio organizzare, guardando alla disponibilità di qualche conoscente. Vi sono anche dei siti, in cui ci si rende disponibili a ospitare qualcuno. Questa disponibilità darebbe accesso ad essere a sua volta ospitati da terzi. Non necessariamente gli stessi che si è ospitati.

Oltre alla fontana di Trevi, ecco cosa vedere a Roma in gita

Roma è una città unica che richiama in qualsiasi parte dell’anno i turisti. Per chi abita nei pressi o poco lontano, come Napoli, si può andare e tornare lo stesso giorno. La Basilica di San Pietro, il Pantheon, il Colosseo, Piazza Navona, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi sono punti irrinunciabili. Certo, vederli tutti in un solo giorno, potrebbe rivelarsi impresa difficile.

La Fontana di Trevi è un angolo di Roma molto caratteristico. Immortalata da tanti film famosi, è una fontana antichissima. La sua acqua lo è ancora di più, tanto che dapprima si chiamava con un nome particolare. Tuttavia, oltre alla fontana di Trevi ecco cosa vedere a Roma d’interessante.

Piazza Navona

Un punto di Roma molto amato dai turisti è Piazza Navona. Ci si potrebbe recare a dicembre, per ammirare l’atmosfera del mercatino natalizio. Per chi ama l’architettura, la Piazza è da vedere alle 5 o alle 6 del mattino, quando non c’è nessuno. Ci si accorgerà allora che è una pizza completamente diversa dalle altre. Eliminiamo le fontane che vi sono costruire all’interno. Ritroveremo così la struttura che era prima del 1500.

Una struttura circolare, anche nei palazzi che la circondano. Una forma tipica per accogliere giochi. Cosa che fu fatta anche quando nel X secolo passò alla chiesa. Vi si svolgevano giochi e giostre cavalleresche.

La parte più interessante della piazza è la Fontana dei Quattro Fiumi. Fu ordinata dal papa Innocenzo XIII, per sostituire l’abbeveratoio dei cavalli, preesistente. Insieme alle altre fontane che vi furono costruite poco prima, caratterizzano questa bella piazza di Roma.

