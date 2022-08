L’Italia è una Nazione che non ha paragoni nel resto del Mondo. La bellezza del suo territorio è nota in ogni parte del Pianeta. Molti stranieri vengono a visitarla e spesso l’apprezzano molto di più degli italiani stessi. Qualcuno, magari facoltoso, decide di investire in ciò che noi talvolta non sappiamo valorizzare. Non di rado si vedono centri storici potenzialmente favolosi, ma in realtà lasciati al loro destino, con case diroccate e segnate dal tempo.

Non è il caso del paese di cui parleremo oggi, però, perché il suo borgo antico veramente merita un aggettivo spesso abusato come incantevole. A venti minuti dalle splendide spiagge bianche del Mar Jonio, infatti, sorge Grottaglie. Un luogo che, per chi decide di trascorrere le vacanze in questa parte della Puglia, merita assolutamente di essere visitato.

Un centro storico davvero caratteristico, con una peculiarità particolare, ovvero un quartiere interamente dedicato all’arte principale che si tramanda da generazioni. La lavorazione della ceramica.

Suggeriamo prima di passeggiare per le strette viuzze del borgo antico, poi di dedicarsi alle varie botteghe, situate a Sud del centro, a pochi minuti dal suo cuore.

È da visitare questo paese della Puglia famoso per la sua ceramica

Si può tranquillamente lasciare la macchina in una delle tante aree di sosta che lo circondano ed entrare da una delle sue tre porte. Quella di Sant’Antonio è la più vicina al quartiere delle ceramiche, dove peraltro c’è un parcheggio gratuito piuttosto grande.

Si può entrare da qui e poter subito ammirare i balconi spettacolari di alcuni palazzi storici. A prevalere, come in altri paesi della Puglia ricchi di storia, è il bianco delle costruzioni.

Le chiese principali da visitare sono tre. Quella Madre, dedicata a Santa Maria dell’Annunziata nella piazza principale del centro. Con due caratteristici buoi di pietra a sostenere le colonne dell’ingresso principale. Quella dedicata a San Francesco di Girolamo, con all’interno le spoglie del santo, nativo proprio di queste parti. Poi, la Chiesa del Carmine, poco più in alto, vicino al Castello Episcopio. Al suo interno si può ammirare un magnifico presepe, opera dell’artista Stefano da Putignano.

Il castello, al di là degli splendidi palazzi che si possono guardare camminando naso all’insù, è un’altra delle meraviglie di Grottaglie. Con soli 4 euro si può visitare il magnifico Museo della Ceramica, posto al suo interno. Due mostre, poi, lo caratterizzano in periodi specifici. Ad agosto e a settembre quella della ceramica, tra dicembre e gennaio quella dedicata ai presepi.

Una delle perle da visitare in una giornata

Dopo essersi immersi nella storia, diventa doveroso iniziare il giro delle varie botteghe dei maestri ceramisti. Molte di esse sorgono all’interno di vere e proprie grotte. Qui, anche nelle giornate più calde, si può trovare ristoro al fresco, cercando qualcosa da portare a casa come ricordo. Inutile dire che ci sia davvero l’imbarazzo della scelta.

Davvero, dunque, è da visitare questo paese della Puglia, a pochi minuti dall’aeroporto di Taranto, che sorge proprio a Grottaglie. Raggiungibile anche con i mezzi pubblici, merita davvero almeno una giornata di sosta.

