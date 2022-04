Molti non sanno che oltre a stress, fumo e alcol, questi cibi fanno alzare la pressione arteriosa, mettendo a rischio il nostro cuore

La pressione alta rappresenta un grosso fattore di rischio per la salute del cuore e delle arterie. Si tratta di un problema che interessa una grossa fetta della popolazione italiana, ossia ben 17 milioni di persone. Pertanto, in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Ipertensione, si cerca di richiamare l’attenzione su questi temi. In particolare, si pone l’accento sull’importanza di scegliere i cibi giusti al supermercato e di evitare quelli controproducenti per la salute. Infatti, non solo fattori quali sedentarietà, stress, fumo e alcol ma anche gli alimenti sbagliati, possono provocare un aumento della pressione. Consequenzialmente, è davvero importante stare attenti a ciò che si mangia e soprattutto conoscere quali sono gli “alimenti no”, per evitarli.

Cibi da evitare per chi ha problemi di pressione alta

Anzitutto, tra i cibi che fanno alzare la pressione, abbiamo quelli contenenti quantità eccessive di sodio. Si tratta, nella specie di insaccati, salumi, come prosciutto crudo e hamburger. La conoscenza riguardo ai cibi appena menzionati, tuttavia, è abbastanza diffusa. Molti, invece, non sanno che anche altri prodotti, di derivazione industriale, provocano questo effetto. Si pensi al pollo surgelato e tutti gli altri prodotti surgelati impanati. Essi, infatti, possono contenere circa 600 mg di sodio per ogni 100 grammi. Pertanto, prima di riempire il carrello della spesa, è opportuno leggere l’etichetta. Da essa si evince la composizione dei prodotti e le quantità di sale che contengono. Quindi, è chiaro che molti non sanno che oltre a stress, fumo e alcol, anche questi cibi andrebbero evitati. Altro insospettabile alimento ricco di sodio, sono le zuppe a base di verdura. Esse possono contribuire ad alzare in modo preoccupante i livelli di pressione arteriosa.

Molti non sanno che oltre a stress, fumo e alcol, anche questi cibi fanno alzare la pressione arteriosa, mettendo a rischio il nostro cuore

Con riguardo alle zuppe, è bene chiarire che l’allarme è rivolto soprattutto a quelle già pronte, che si comprano al supermercato. Esse, come altri surgelati, potrebbero risultare ricche di sodio. Quindi, è sempre importante controllare l’etichetta. Quelle preparate a casa, invece, se non si aggiunge troppo sale, non presentano questa forte controindicazione. Infine, va tenuto sotto controllo anche il consumo di caffè, zucchero, cioccolato, miele e liquirizia. Infatti, si tratta di cibi che alzano la pressione, se consumati in consistenti quantità. Gli specialisti consigliano di preferire ai carboidrati raffinati, alimenti a base di soia o di proteine del latte. Il tutto, per migliorare, appunto, la circolazione, tenendo sotto controllo i livelli di pressione arteriosa.

