Non solo le bucce dei limoni e delle arance, ma è uno spreco anche buttare i noccioli di questo frutto estivo poiché si riciclano così

Sempre più persone decidono di riciclare gli avanzi del cibo. Molte ricette permettono di recuperarli e trasformarli in una nuova pietanza. Anche le bucce e i noccioli dei frutti possono essere riciclati in cucina e non soltanto. L’esempio più famoso è quello delle scorze degli agrumi, che vengono riutilizzate in tanti modi diversi.

Parlando di frutti di stagione, citiamo a titolo di esempio le bucce dell’anguria. Queste ultime cucinano o vengono usate per preparare una deliziosa confettura.

In questa guida illustreremo come riciclare i noccioli di un altro frutto estivo. Si tratta della nespola, i cui scarti si usano per utilizzare un liquore noto come nespolino. Non solo le bucce dei limoni e delle arance, ma per questa ragione è un peccato anche buttare i noccioli di questo frutto.

Per preparare questo liquore serviranno solamente altri quattro ingredienti. Una volta pronto, andrà fatto riposare qualche mese e poi gustato rigorosamente freddo per godere al meglio del suo sapore simile a quello dell’amaretto.

Ingredienti

400 ml di acqua;

100 g di noccioli;

400 ml di alcool a 90°;

400 g di zucchero;

foglie di melissa.

Far tostare in forno tutti i noccioli di nespole che serviranno a preparare il liquore. Bisogna farlo fin quando non cominciano ad emanare un odore simile a quello delle mandorle. In seguito, lasciarli intiepidire e metterli in un barattolo di vetro molto capiente. Aggiungere l’alcool e le foglie di melissa. Chiudere il barattolo e lasciare il tutto a macerare per circa 3 mesi.

Trascorso questo lasso di tempo, preparare uno sciroppo con acqua e zucchero. Farlo intiepidire e poi aggiungerlo al resto degli ingredienti. Far raffreddare il liquore, filtrarlo e imbottigliarlo.

