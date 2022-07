Nel Mondo odierno i numeri hanno una funzione importante. Tutte le scienze si basano sul loro utilizzo per poter quantificare e misurare. Persino nella cucina, quando si fanno delle ricette, si danno gli ingredienti in quantità precise, formate appunto da numeri.

C’è anche chi ha immaginato cosa succederebbe se nel Mondo scomparissero i numeri. Ci sarebbe un caos totale e il denaro non avrebbe più valore. Il numero è alla base della nostra società.

Il significato simbolico dei numeri

Nelle antiche civiltà i numeri non si utilizzavano solo per contare e calcolare. Avevano anche un significato simbolico. Rimandavano cioè ad altre spiegazioni, spesso legate al futuro, oppure interpretavano il presente. Qualcosa del genere accade ancora oggi nella cabala napoletana.

In questa antica tradizione ogni numero rappresenta un personaggio o una cosa. Ma di per sé la cabala si allarga anche su situazioni e fatti. Possono essere dei sogni in cui le persone vivono una situazione particolare. Oppure semplicemente qualcosa di inatteso che capita nella vita o che si incontra semmai camminando per strada. Questa tradizione è molto radicata e viene riportata anche all’interno della tombola napoletana, tipica di fine anno.

Oltre al numero portafortuna esiste quello che nel Mondo porta disgrazia

Oltre alla cabala, vi è anche la numerologia che si presenta come arte dei numeri. Di origine antichissima, si presenta come capace di interpretare e indicare i numeri che guidano la vita di ogni persona. Ognuno ha un numero che lo segue da quando è nato. È legato, infatti, alla data della sua nascita ed è decisamente un numero positivo o fortunato. Per conoscere questo numero bisogna semplicemente sommare tutti i singoli numeri che formano la data completa di nascita.

Stranamente il Mondo a volte è fatto anche di credenze, che variano a seconda dei popoli. Esiste in Italia un numero che è considerato sfortunato o portatore di disgrazia. Il numero 17, soprattutto nelle regioni del Sud, è considerato tale. Di contro, il numero 13 si ritiene che porti fortuna. Infatti è associato al giorno in cui si festeggia un santo molto amato, San Giuseppe.

Alcuni di buon auspicio e altri meno

Al contrario in Inghilterra, il 13 risulta particolarmente poco gradito. E così oltre al numero portafortuna esiste lo stesso che arreca malasorte. Tanto che fino a qualche tempo fa, in alcuni alberghi, non esisteva la porta con questo numero. Sostituita semplicemente da un 12 bis.

In Cina e Giappone, oltre al numero che porta fortuna, esiste anche il numero stregato di negativo. Il 4 si pronuncia con un suono simile a quello che indica la morte. Un avvenimento che si cerca di procrastinare il più possibile.

Lettura consigliata

Finalmente svelate le linee sul palmo della mano che portano ricchezza, fortuna e successo secondo la chiromanzia