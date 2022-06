Oltre al limone, per eliminare le macchie di barbabietole dalle mani si usano questi altri rimedi naturali, mentre per i vestiti bisogna fare in questo modo

La barbabietola è un ortaggio molto benefico utilizzato spesso per preparare delle buone e salutari insalate o delle conserve. Però, se li si maneggia usando i guanti, si corre il rischio di tingersi le mani di rosso. Il rischio esiste non solo per le mani ma, anche per i vestiti che indossiamo mentre maneggiamo le barbabietole. La causa di ciò è la betanina, un glucoside sotto forma di succo situato all’interno della radice. Infatti, questo liquido veniva utilizzato dalle nostre nonne per colorare le stoffe, mentre oggi le industrie alimentari lo usano come additivo pigmentante. Purtroppo questo colorante è molto difficile da rimuovere dai capi di abbigliamento e non agendo immediatamente incontreremo più difficoltà.

Per farlo, possiamo usare dei rimedi della nonna, come il limone. Prima di tutto, però, lavare immediatamente le mani con tanta acqua corrente e sapone, in modo che il colore non penetri nei pori della pelle. Quindi, tagliare in due e il limone e aspergersi le mani di succo. Sfregarle le mani fino a quando il rosso della barbabietola non sarà andato via. Se questo non dovesse andare via del tutto, spremere due o tre limoni in una ciotola e mettere le dita in ammollo al suo interno per qualche minuto.

Quello che abbiamo appena illustrato non è pero l’unico rimedio della nonna che è possibile usare per rimuovere le macchie di barbabietola dalle mani. Oltre al limone, eccone altri due.

Metodo del sale

Se strofinato delicatamente sull’epidermide, il sale fino ha proprietà leviganti e schiarenti.

Sciacquare bene ed applicare della crema idratante per mani, in modo da evitare che si arrossino.

Metodo della patata

Tagliare in due una patata. Dopo averne rimosso la buccia, passare una delle due metà nel sale e poi sfregare delicatamente sulla zona interessata. Sciacquare con acqua corrente e sapone neutro.

Oltre al limone, per eliminare le macchie di barbabietole dalle mani si usano questi altri rimedi naturali, mentre per i vestiti bisogna fare in questo modo

Se è un tessuto ad essersi macchiato, occorre agire subito e metterlo sotto l’acqua corrente fredda. Dopodiché, immergerlo in una bacinella con acqua fredda e detersivo, per qualche minuto. Trascorso questo lasso di tempo toglierlo dalla bacinella ed eseguire un normale lavaggio in lavatrice. Oppure, versare direttamente sulla macchia del detersivo lasciare agire per qualche minuto e poi sciacquare ed eseguire un lavaggio in lavatrice.

Possiamo provare anche in quest’altro modo. Impregnare un pezzo di pane in acqua fredda e poggiarlo direttamente sulla macchia in modo che questo l’assorba. Infine, bisogna lavare il capo in lavatrice.

