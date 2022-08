Una pelle luminosa e giovane è l’ideale per tutte le età, soprattutto dopo i 50 anni. Gli esperti lasciano i loro consigli che cercheremo di seguire per darle nuova vitalità.

Intanto, anche i capelli hanno le loro esigenze da rispettare. Che siano lisci o crespi hanno bisogno di cura. Un modo per renderli più attraenti è di schiarirli in qualche punto. Lo si può fare naturalmente, invece che utilizzare dei prodotti chimici.

Come schiarire i capelli

Per schiarire naturalmente i capelli ci sono alcuni rimedi utili. Uno di questi è utilizzare il succo di limone. Non da solo, perché è aggressivo per i capelli femminili soprattutto. Ma lo si mischia insieme al balsamo. Lo applichiamo alle ciocche che vogliamo rendere più chiare.

Un altro modo facile per ottenere lo stesso effetto è di utilizzare il miele, semmai insieme alla camomilla. Il miele contiene piccole quantità di acqua ossigenata e la camomilla è ottima per schiarire i capelli chiari. Su quelli scuri, li renderà più luminosi. Si mischiano due cucchiai di miele in una tazza di camomilla e si applicano sui capelli.

Oltre al fondotinta, ecco 3 trucchi per una pelle del viso più luminosa

Una volta sistemati i capelli, passiamo quindi al viso.

Il primo passo per trattare bene la propria pelle è quello di cominciare con un massaggio. È poco noto che la pelle è un vero e proprio organo e soffre come gli altri dello stress quotidiano. Deve difendere l’organismo dagli attacchi esterni. Iniziare con un massaggio permette di eliminare le tracce di stress e di distendere la pelle. Lo si può fare massaggiandola e applicando della crema idratante. Una preparazione utile per proseguire con le altre tappe.

Il secondo passo è applicare il fondotinta. Bisogna scegliere quello giusto. Il modo migliore è di vederlo con la luce del negozio, ma anche con quella esterna. La confrontazione ci permetterà di prendere quello che più si adatta al colore del nostro viso. Da non dimenticare di applicare del blush anche alle orecchie, per uniformare il colore.

Un tocco di luce sul viso

Per dare luminosità al volto basta fondere insieme al fondotinta, dell’illuminante cremoso. Lo possiamo applicare al centro del naso, dove si incontrano le narici. Anche un po’ sugli zigomi, inoltre, fra il labbro inferiore e il mento.

La cosa migliore per una pelle uniforme nel colore e nella texture, è di scegliere con cura i prodotti. Bisogna evitare in linea di massima, di prendere prodotti di marche diverse. Ogni marca ha una preparazione particolare e dona anche una texture differente. Mischiare i prodotti non sempre conviene, per ottenere un risultato uniforme.

Dunque, oltre al fondotinta, ecco 3 trucchi per ottenere degli ottimi risultati sul viso.

