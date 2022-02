Purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi, da due annetti a questa parte stiamo passando più tempo del consueto in casa. Molti di noi sono diventati dei provetti pizzaioli a furia di fare il pane fatto in casa. Molte appassionate hanno invece riscoperto le tecniche del découpage e soprattutto dell’uncinetto che sta vivendo un’epoca d’oro. Basti pensare, ad esempio, alle migliaia di utenti che stanno cercando in rete lo schema della maglia indossata da Irama a Sanremo. In questo articolo però parleremo di due nuove tendenze che stanno facendo furore Oltreoceano ma soprattutto sui social.

Non solo découpage ed uncinetto, questi sono gli hobby creativi da fare a casa che stanno spopolando sui social e ovunque

È ormai diventata una consuetudine nelle feste di compleanno per bambini o nei baby shower utilizzare la torta scenografica. Vediamo, però, cos’è la torta scenografica. Si tratta di una finta torta a più livelli, non commestibile, in polistirolo, che viene rivestita e decorata in fommy o gomma crepla. La funzione della torta scenografica è puramente decorativa e serve soprattutto come sfondo per i photo booth, mini set fotografici. Il fommy è un materiale impermeabile, molto morbido e si trova in fogli di vari spessori e di tutti i colori. Si possono unire facilmente più pezzi di questo fogli in gomma con poco calore.

Spesso, ad esempio, si usa il ferro da stiro. Il fommy viene spesso denominato gomma eva, foam espanso o moosgummy. La duttilità e versatilità rendono il fommy perfetto per sostituire la pasta di zucchero per creare stratosferiche torte finte.

La colata acrilica

Questo affascinante hobby rientra fra le tecniche pittoriche. Su TikTok ha raccolto qualcosa come 2 milioni di visualizzazioni con l’hastag #acrylicpour. Vediamo quindi in cosa consista questa tecnica adatta anche a chi non abbia doti in disegno. Unica abilità richiesta: saper giocare con i colori. Con la pittura fluida o acrilica si possono creare dei pannelli con giochi cromatici incredibili. Per cimentarsi in questa tecnica basteranno dei colori acrilici fluidi, una tela bianca tesa come quelle dei pittori ed un mezzo di colata. In sostanza dovremo preparare dei bicchierini da caffè con i colori che ci piacciono. Verseremo, poi, in un grande imbuto, (di cui chiuderemo il foro con un dito) i colori nella successione che desideriamo. Posizioneremo l’imbuto sulla tela e togliendo il dito inizieremo a far scendere i colori.

Una volta che i colori saranno tutti colati sulla tela, ondeggeremo quest’ultima in modo che i colori si diffondano come delle onde. Questo è soltanto un tipo di versamento e si possono aggiungere altri materiali come la resina epossidica o l’alcol isoprolico per altri effetti cromatici.

Non solo découpage ed uncinetto, basta poco per diventare dei provetti artisti, trascorrendo del tempo in serenità.

Approfondimento

Febbraio è proprio il momento giusto per seminare questi 4 coloratissimi fiori pregiati