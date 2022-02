Parliamo proprio del weekend che si sta per aprire. Quello successivo a San Valentino e che ci porta verso la fine di febbraio. E come sta andando il cielo? Ci sono dei cambiamenti oppure tutto rimane statico come sempre?

Per 3 segni zodiacali il weekend si infiamma e, quindi ,cerchiamo di godercelo fino in fondo. Non sono ammessi errori o litigi. Chi ha in programma un weekend fuori porta, magari in qualche altra città o borgo romantico, potrà cogliere al volo l’occasione. Altrimenti, possiamo vivere dei momenti d’amore anche in città. Le cose che si possono fare sono tantissime.

E se non siamo in coppia?

Non temiamo perché ce n’è anche per noi. Quello che dobbiamo fare questo weekend è vivere, uscire e conoscere gente. Abbassiamo le barriere che ci dividono dal Mondo e siamo disponibili. Sorriso sul viso, modi gentili, occhi puntati sull’obiettivo e parliamo con tutti. Possiamo andare a ballare, possiamo andare in qualche club, pub o circoli. Le possibilità per conoscere nuove persone sono infinite. L’importante è volerlo fare.

Teniamoci forte perché questi 3 segni zodiacali avranno un weekend d’amore, fuoco e passione

Vediamo allora quali sono questi 3 segni zodiacali, che faranno faville nel weekend 19-20 febbraio. Partiamo dunque dalla Vergine. Il segno delle persone precise, attente e puntigliose. Insomma con la Vergine non si scherza. Coloro che sono nati sotto questo segno avranno l’occasione di far rifiorire una passione, che troppo spesso viene dimenticata e lasciata sotto terra.

Poi abbiamo il Sagittario. Quelli nati sotto questo segno sono persone entusiaste, positive, leali, intelligenti, estroverse e altruiste. E proprio questa positività verso la vita porterà questo segno a viversi l’amore completamente. Potrebbero arrivare anche delle piccole trasgressioni e momenti wild.

Infine abbiamo il Capricorno. Un segno paziente, controllato, riservato e un pochino freddo. Sembra, però, che questo gelo attorno al cuore del Capricorno si stia per sciogliere. Infatti, avrà un weekend abbastanza intrigante e movimentato.

Quindi, teniamoci forte perché questi 3 segni zodiacali avranno delle belle sorprese questo weekend. E come abbiamo già accennato prima, è importante dedicare del tempo a questo amore, che c’è o che sta per nascere.

Dedichiamo dei momenti anche all’altro. Altro che può essere il partner oppure una semplice uscita, oppure una serata in club con la voglia di conoscere nuove persone. Non resta, allora, che viversi pienamente questo weekend di febbraio.

