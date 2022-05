Tenere la casa sempre pulita e in ordine è un lavoro a tempo pieno. Le faccende da fare in casa non mancano mai e sappiamo bene che alcuni ambienti richiedono più impegno ed attenzioni. Tra le stanze che ci ritroviamo a pulire più spesso ci sono bagno e cucina. Questi due ambienti sono generalmente i più umidi della casa, a maggiore rischio di germi e batteri e anche quelli che si sporcano più facilmente. Bagno e cucina spesso sono rivestiti almeno in parte dalle piastrelle. Questi elementi sono molto funzionali e possono dare personalità agli ambienti. Tuttavia, tenere pulite piastrelle e fughe non è sempre così semplice. Le piastrelle sono vittime del calcare, mentre le fughe raccolgono sporco e muffa.

Per questo motivo, oggi suggeriremo come pulire le fughe in modo semplice e veloce usando i consigli delle nonne. Uno dei prodotti più utilizzati a questo scopo è il bicarbonato, prodotto eccellente per la pulizia della casa dalla A alla Z. Tuttavia, con questo articolo ne consiglieremo altri molto efficaci ed economici.

Oltre al bicarbonato, per pulire le fughe delle piastrelle sporche e annerite e sbiancarle velocemente bastano 3 rimedi tramandati dalle nonne

La fecola di patate è un prodotto che generalmente utilizziamo in cucina come addensante, per la preparazione di cibi dolci e salati. Tuttavia, solo pochi sono a conoscenza del fatto che questo prodotto possa sostituire senza problemi il bicarbonato, rendendo le fughe di nuovo splendenti. Uniamone 3 cucchiai a 100 millilitri di acqua ossigenata a 10 volumi. Mescoliamo il tutto in modo da creare una pasta morbida da passare sulle fughe. Indossiamo un paio di guanti e strofiniamo questo prodotto nelle fughe usando uno spazzolino. L’acqua ossigenata eliminerà in un attimo ogni traccia di muffa e la fecola toglierà lo sporco sbiancando le fughe annerite.

Limone e tea tree oil

Il limone possiede proprietà sbiancanti e per questo è molto utilizzato sia per la pulizia dei sanitari, sia per il bucato. Il suo succo è un eccellente prodotto per rendere di nuovo bianche le fughe delle piastrelle. Uniamo il succo di un limone a 10 gocce di tea tree oil. Questo prodotto naturale dalle mille virtù sarebbe in grado di eliminare in modo naturale la muffa dalle superfici. Usiamo questo detergente vaporizzandolo sulle fughe. Lasciamolo agire per qualche minuto e strofiniamo con uno spazzolino per risolvere questo problema.

Aceto di mele

Oltre al bicarbonato, per pulire le fughe in modo naturale ed efficace possiamo usare l’aceto di mele. Sarà sufficiente miscelare mezzo bicchiere d’acqua calda e mezzo di aceto di mele per ottenere uno straordinario detergente per la pulizia delle fughe. Possiamo vaporizzarlo e lasciarlo agire, oppure immergere le setole dello spazzolino nella soluzione e strofinare direttamente sulle fughe. Nel giro di pochi minuti, potremo passare un panno morbido e vedere che le fughe delle piastrelle nere e sporche saranno solo un lontano ricordo.

Approfondimento

Ecco come eliminare velocemente le macchie di calcare dal vetro della doccia con 3 efficaci rimedi a cui nessuno pensa mai