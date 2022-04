Il bicarbonato è uno dei prodotti naturali più usati nelle case. Questo prodotto incredibilmente economico è davvero eccellente per le pulizie domestiche. Il bicarbonato ha infinite proprietà, infatti può sbiancare le superfici, il bucato, ma anche i denti. Favorisce la lievitazione delle pietanze, elimina i cattivi odori e aiuta persino a sgorgare i tubi. Per la casa è un prodotto fondamentale, perché permette di lavare e disinfettare frutta e verdura prima di cucinarle. Inoltre, con questo prodotto possiamo pulire i sanitari e gli elettrodomestici in modo semplice e senza spendere molto. Oggi, invece, ci concentreremo su altre proprietà ed usi del bicarbonato. In questo articolo spigheremo infatti quanto questo ingrediente possa essere prezioso anche per la cura delle piante e delle aree esterne.

Non solo per pulire casa e sbiancare, ecco come usare il bicarbonato per piante, orto e giardini in modo davvero sorprendente

Molte piante crescono bene nei vasi in terracotta. Essendo un materiale ecologico e poroso è adatto a moltissimi tipi di piante. Scegliamo un vaso in terracotta se la nostra pianta teme i ristagni ed ha bisogno di terreni sciolti. Alcuni esempi sono le succulente, gli agrumi, ma anche la sansevieria e le piante a bulbo. Con il tempo, i vasi in terracotta possono risultare invecchiati ed ingialliti. Per pulirli in modo efficace possiamo utilizzare il bicarbonato e creare una pasta unendolo all’acqua oppure all’aceto bianco. Spazzoliamoli con forza, lasciamoli asciugare all’aria e i vasi torneranno come nuovi.

Contro la muffa

Le muffe possono comparire sulle foglie e sul terriccio delle nostre piante. In questo caso, possiamo agire in modo delicato ed efficace usando il bicarbonato. Possiamo usare una miscela di acqua e bicarbonato da vaporizzare su foglie e terriccio sia sulle piante colpite da muffa, sia come azione preventiva. Basterà aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua ed usare questo rimedio la sera, dopo il tramonto.

Per eliminare le erbacce e contro oidio, afidi e formiche

Non solo per pulire casa e sbiancare, il bicarbonato è anche un eccellente diserbante naturale. Possiamo usarlo in due modi diversi. Applichiamo la polvere di bicarbonato direttamente sulle infestanti da eliminare oppure vaporizziamo una miscela di acqua e bicarbonato. Nel giro di pochi giorni le erbacce si seccheranno.

Insetti e funghi sono una costante minaccia per chi possiede piante, orti e giardini. Un rimedio naturale molto efficace, soprattutto in caso di afidi e mal bianco, è il bicarbonato. In caso di oidio e afidi, possiamo diluire 20 grammi di bicarbonato in un litro d’acqua e vaporizzare sulla pianta. In caso di formiche, versiamo del bicarbonato mescolato allo zucchero in prossimità del formicaio oppure delle zone di casa da proteggere.

Il consiglio in più

Chi si prende cura di piante e orti spesso ha a che fare con le odiose schegge. Dopo aver lavato la zona in cui c’è la scheggia, applichiamo del bicarbonato di sodio e fasciamo con un cerotto o una benda. Dopo 3 o 4 ore, la pelle risulterà più morbida e sarà più semplice rimuovere la scheggia.

Approfondimento

Per pulire i broccoli eliminando velocemente vermi e parassiti bastano 2 insospettabili trucchetti che nessuno usa mai