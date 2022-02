Oggigiorno si sa, senza i social quasi non si esiste. Soprattutto i più giovani sembra non possano fare più a meno di WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e tutti i loro derivati. I selfie, moda di qualche estate fa, sono sempre di tendenza, anche se la crescente popolarità di Tik Tok li ha fatti diventare meno preponderanti. Chi non ha mai fatto, soprattutto tra donne e ragazze, il classico selfie davanti allo specchio dell’ascensore o a quello del bagno? Chi non ha mai usato il bastone per fare un selfie di gruppo dopo una cena collettiva?

Stando evidentemente attenti a non spingersi troppo oltre, è molto in voga, in questi mesi, un’altra tendenza. Nata su Instagram, come sempre ispirata da influencer come Chiara Ferragni o da celebrità come la cantante Dua Lipa, stiamo parlando della nailfie. Che altro non è che un neologismo sincretico che unisce insieme le parole nail e selfie. In pratica, non è più il volto a essere trasmesso, ma sono le unghie a rappresentare il soggetto principale del selfie.

Oltre ai selfie su WhatsApp e Telegram, ecco come mettere in mostra la propria bellezza anche su Instagram e Tik Tok usando le unghie

Anche in questo caso, ci si può davvero sbizzarrire, sia nella creazione delle unghie che nel metterle in posa per poi trasferirle sui canali social. Abbiamo già parlato di quello che sarà il colore che spopolerà nel 2022, ovvero il nero. Non solo, abbiamo anche descritto alcune delle tendenze che andranno di moda con le fantasie più consigliate. Oggi invece ci concentriamo sul modo in cui farle conoscere ai nostri amici e follower. Perché se possiamo mostrarle a scuola, sul luogo di lavoro, in palestra o in occasione di qualche cena speciale, non avremo mai tanto pubblico come sui social.

Esempi

Dua Lipa le mostra fiera allo specchio, tenendo il cellulare parallelo al volto e nascondendo solo il pollice. Sostenendolo quindi con il medio e il mignolo. La Ferragni, invece, è più classica e propone un piccolo video in cui le mostra prima con la mano piegata a formare il pugno, per poi ruotarla e distenderla. Così facendo, oltre a Instagram possiamo mettere il video anche su Tik Tok o sullo stato di WhatsApp. Non solo, si può optare anche per una foto in cui le unghie appaiano come protagoniste indirette.

Magari mentre si mangia qualcosa mettendosi la mano sulla bocca o in un’espressione di stupore, sempre con la mano davanti alle labbra. Oppure in una posizione conturbante con gambe accavallate e mani sulle ginocchia. Chissà se poi in estate si azzarderanno pose ancor più provocanti in bikini o con costumi ancora più audaci. Oltre ai selfie su WhatsApp e Telegram, ecco dunque i nailfie, che caratterizzeranno molto il modo di comunicare sui social di molte donne nel 2022.