Piante e siepi non solo donano un aspetto curato ed elegante a balconi e terrazzi. In alcuni casi sono indispensabili per proteggerci dagli occhi indiscreti di vicini un po’ impiccioni. Per questo motivo prendersene cura diventa indispensabile quando vengono colpite da particolari malattie.

Sono diversi i parassiti che possono colpire le nostre preziose piantine. Dagli afidi, alla cocciniglia, alla mosca bianca, agli acari fino alle più conosciute lumachine.

Però non tutti sanno che le piante possono essere colpite anche da alcuni particolari tipi di funghi. Ci sarà sicuramente capitato di notare una strana patina bianca sulle foglie che ricorda proprio la muffa. Questa muffa bianca ha un nome e si chiama oidio, il cosiddetto mal bianco.

Ecco qualche rimedio naturale per eliminare la muffa bianca da piante e siepi senza l’utilizzo di prodotti chimici

Questa malattia delle piante è causata da funghi Ascomycota e colpisce soprattutto foglie e germogli. Ma è possibile trovare questi filamenti bianchi anche sul terriccio alla base del fusto. La diffusione delle spore che attaccano le piante è favorita dal vento o a seconda delle specie anche dall’umidità.

Per prevenire e curare questo mal bianco che potrebbe danneggiare irrimediabilmente la pianta esistono diversi metodi. In commercio ci sono tanti prodotti per combattere l’oidio, ma contengono per la maggior parte agenti chimici. Perché rischiare di avvelenare la pianta se si può risolvere con rimedi del tutto naturali e non aggressivi?

Bicarbonato e latte sono molto utili

Il bicarbonato sembrerebbe avere un effetto destabilizzante per le cellule del fungo. Preparando una soluzione a bassa concentrazione potremo liberarci del mal bianco e non bruciare la pianta. Andrà bene un cucchiaino in circa 4 litri di acqua da nebulizzare sulle zone colpite. Il latte invece non solo servirebbe a lucidare le foglie, ma aiuterebbe anche a combattere l’oidio. Da applicare sulle zone che presentano la patina bianca due volte a settimana.

Ma anche cannella, aglio e aceto sembrerebbero essere efficaci. Questi metodi estremamente naturali sono indicati per chi preferisce affidarsi completamente alla natura. Usiamo però sempre soluzioni diluite non estremamente concentrate per non danneggiare la pianta. Due volte a settimana, in genere al mattino presto.

Un rimedio che viene dalle piante

Un metodo usato da generazioni prevede l’utilizzo di un infuso di esquiseto. Questa particolare felce avrebbe la capacità di liberarsi della muffa bianca che affligge le nostre piante. Basterà mettere in infusione 150 gr di esquiseto essiccato in 10 litri di acqua e lasciarlo macerare per un giorno. Dopodiché cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti e lasciare raffreddare. Filtrare l’infuso e versare la quantità desiderata in un nebulizzatore. Spruzzare sulla pianta circa due volte al mese e addio alla muffa bianca.

Quindi, ecco qualche rimedio naturale per eliminare la muffa che rovina le nostre bellissime piante. Questo è il momento per occuparci di questi lavoretti per avere un balcone colorato tutto l’anno.

