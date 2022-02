Risparmiare è la parola chiave delle famiglie. Già alla fine dello scorso anno si prevedevano rincari, ora ancora di più con il gas a causa della crisi internazionale. Risparmiare, perciò, diventa un imperativo in vista degli aumenti che si possono prevedere.

Oggi si cerca sempre più di essere autonomi dal punto di vista energetico. Le famiglie si scontrano ogni mese con una bolletta che diventa sempre più cara. Sembra che alcuni consigli potrebbero farci risparmiare alcune centinaia di euro alla fine dell’anno. Così per evitare bollette salate, oltre ai pannelli solari, ecco come risparmiare in una casa meno affamata di energia.

Risparmiare sulla bolletta del gas

La maggior parte delle case utilizzano l’allacciamento del gas metano. Quelle che si trovano in zone più isolate utilizzano le bottiglie di gas. Diffusi sono anche gli impianti a pannelli solari. Permettono di rendersi più autonomi e ridurre i costi dell’energia. La luce del sole infatti è una fonte gratuita di energia, e potrebbe essere un’alternativa valida al rincaro dei costi energetici.

Un modo per risparmiare abbastanza sul gas è quello di adottare una caldaia a condensazione. Se si possedesse una vecchia caldaia, passare ad una a condensazione permetterebbe di risparmiare molto. Questo tipo di caldaie sono provviste di un piccolo serbatoio con cui mantengono l’acqua a una temperatura costante. Così, aprendo l’acqua subito dopo averla chiusa, lo sforzo di riscaldarla sarà ridotto. Mentre nelle caldaie semplici ogni volta si riparte da zero, aumentando i consumi di gas.

Passando da una caldaia classica a una a condensazione si potrebbe risparmia anche il 20% sulla fattura. Questo risparmio con il tempo ammortizzerà anche l’acquisto della caldaia.

Oltre ai pannelli solari ecco come risparmiare fino all’85% sulla bolletta elettrica e sul consumo del gas quasi a costo zero

Un risparmio elettrico notevole si ottiene sostituendo le lampadine di casa. Forse in casa abbiamo le lampadine a incandescenza. Le abbiamo acquistate perché costano poco. Tuttavia consumano molta energia, 5 volte di più rispetto alle moderne lampadine a LED a parità di illuminazione. Con queste ultime si potrebbe risparmiare fino all’85% rispetto alle vecchie lampadine. Inoltre, mentre quelle a incandescenza durano circa 750 ore, quelle a LED arriverebbero a circa 15.000 ore.

Anche cambiare i vecchi elettrodomestici con nuovi di classe A potrebbe portare a risparmi del 40%. Risparmi che con il tempo ammortizzano i costi d’acquisto.

Anche alcuni gesti comuni ci fanno risparmiare. La sera si accendono i riscaldamenti. Ora, molte finestre hanno le ante in legno o le persiane. Queste sono molto utili per non permettere al vetro freddo di abbassare la temperatura interna della stanza. Quando è sera e comincia a fare freddo, meglio allora chiudere le ante in legno, coprendo i gelidi vetri. Oppure abbassare le persiane o le tapparelle. Questo gesto potrebbe far risparmiare anche il 10% sulla bolletta del riscaldamento.

Con questi pratici consigli, si potrà risparmiare non poco sulla fattura di gas e elettricità.

