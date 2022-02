Tutti vorremmo un bucato perfetto ad ogni lavaggio in lavatrice. Questa è uno degli elettrodomestici più usati e che consumano di più. Molto spesso, per fretta, la riempiamo di indumenti e avviamo il programma. Tuttavia, non sarebbe questo il modo migliore di utilizzare la lavatrice.

Si imposta sempre la stessa temperatura e si lavano gli indumenti allo stesso modo. C’è chi preferisce lavare a 30 o 40 gradi con un detersivo, e chi invece a 60 e più con un altro tipo di detergente. In ogni caso, oltre che in acqua fredda ecco cosa si potrebbe mettere in lavatrice secondo le diverse temperature.

I bucati economicamente convenienti

Viviamo tutti in un’epoca di risparmio e poter pagare di meno il costo dell’energia è sempre meglio. Per sapere come si fa a risparmiare con la lavatrice, bisogna sapere dove consuma di più. Certamente, il costo della lavatrice non va sull’acqua consumata per il lavaggio e il risciacquo.

Anche se la centrifuga sembra che consumi di più, in effetti non è così. I costi della lavatrice si accumulano in maggior parte sul riscaldamento dell’acqua di lavaggio. Per cui, più alta è la temperatura di lavaggio e maggiore è l’energia elettrica che si consuma. Un bucato a 90 gradi costa molto di più che uno fatto a 30 gradi.

Oltre che in acqua fredda ecco cosa lavare a 40, 60 o 90 gradi in lavatrice per un bucato pulito ed economicamente conveniente

Tuttavia, non tutti i capi si possono lavare a una temperatura ideale di 30 o 40 gradi. I panni hanno esigenze diverse e anche il grado di sporcizia conta. Prima di tutto, conviene controllare le etichette per indicazioni precise. A 30 gradi è possibile lavare la maggior parte dei capi, anche colorati. Quelli misto lana si adattano bene a questa temperatura. I capi in lana, invece, conviene sempre lavarli a mano e in acqua fredda in lavatrice. Tuttavia, il lavaggio a 30 o 40 gradi è valido solo per i capi non molto sporchi.

Il lavaggio a 60 gradi è indicato per igienizzare. Se volessimo eliminare gli acari dalle lenzuola, un lavaggio a 60 gradi sarebbe indicato. È la temperatura consigliata anche per quei capi che si utilizzano di più, come gli asciugamani. Anche i piccoli tappeti in cucina o in bagno si prestano a questa temperatura.

La temperatura di 90 gradi, invece, bisognerebbe usarla raramente, per capi che richiedono una igienizzazione particolare, come le lenzuola di cotone bianco. Ma lo stesso risultato si potrebbe ottenere lavando a 60 gradi e risparmiando. A volte, il lavaggio a 90 gradi serve a igienizzare e ripulire la lavatrice da calcare e cattivi odori. Ma attenzione al tubo di scarico in plastica, che potrebbe rimpicciolire o scolorire.

Con questa piccola guida, potremmo scegliere la temperatura giusta per lavare i nostri capi in lavatrice.