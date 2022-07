In tanti si rivolgono alle stelle per avere consigli sulla propria vita amorosa o capire che cosa aspettarsi da un individuo con cui si vorrebbe approfondire la conoscenza. Ovviamente, bisogna tenere conto del fatto che ogni persona è diversa dall’altra e pertanto tutti quanti gli appartenenti ad un segno non ragioneranno mai in modo del tutto identico.

Secondo l’astrologia, ci sarebbero però alcune caratteristiche comportamentali che tendono ad essere proprie di persone appartenenti a segni zodiacali piuttosto che di altri. Con alcune di queste, ad esempio, sarebbe molto più arduo avere una relazione. I motivi di ciò sono dei più disparati e possono consistere in un’indole naturalmente schiva o in dei comportamenti incomprensibili per chi non si trova nei loro panni.

I Gemelli sono noti per essere particolarmente difficili da amare. Non solo perché tendono ad essere particolarmente manipolatori, ma anche perché sono piuttosto instabili. Sono sempre alla ricerca di novità per movimentare la propria vita e tendono ad annoiarsi facilmente della persona che hanno accanto. Pertanto, potrebbero tradirla senza grandi rimorsi.

Oltre ai Gemelli, ecco 3 segni zodiacali dalla psiche complessa che sono molto difficili da amare

La Vergine ha standard elevatissimi e questo la rende piuttosto restia a concedersi a qualcuno. Tende a scartare le persone basandosi sulle prime impressioni che ha di loro. Quando lo fa, raramente cambia idea. Inoltre, raramente manifesta le proprie emozioni e tende ad avere un grande desiderio di indipendenza.

L’Acquario è un segno che si fida raramente delle persone e tende pertanto ad essere poco chiaro in merito ai sentimenti che prova. Non è adatto a relazioni con persone che hanno concezioni tradizionaliste in merito ai rapporti di coppia e non ama assolutamente essere comandato.

Oltre ai Gemelli, un altro segno zodiacale molto difficile da amare è il Capricorno, noto per essere un segno zodiacale piuttosto freddo e materialista. Raramente fa i complimenti al proprio compagno oppure a spendersi in parole dolci. In più, tende a prediligere il lavoro e il denaro piuttosto che l’amore. Pertanto, una relazione non è mai la priorità nella sua vita.

Fare coppia con un Capricorno può essere semplice per chi ne condivide la visione del mondo, ma difficile se non impossibile per le persone che non lo fanno o che tendono ad avere bisogno di affetto e rassicurazioni.

