In estate raramente troviamo qualcosa di meglio di una fetta di anguria bella, fresca e succosa. Tuttavia, come l’esperienza avrà già insegnato a tutti, non è proprio così semplice scegliere un’anguria perfetta.

A volte ce ne capitano di insipide, altre volte sono poco succose e altre ancora, invece, le troviamo gommose. Il primo punto da prendere in considerazione è sicuramente il colore, ma saremo sorpresi nel leggere che ce ne sono almeno altri 2.

Infatti, ecco come scegliere l’anguria perfetta e come capire il suo grado di maturazione.

Buccia, opacità ma anche il suono

Come si diceva prima, una buona anguria la si riconosce, in primo luogo, dal colore. Ebbene, le migliori sembrano quelle che presentano delle chiazze o strisce di colore chiaro. Infatti, per trovare la qualità ottimale bisogna cercare del giallo sulla buccia, ma non dobbiamo prenderla se il giallo è troppo chiaro.

Questo colore ci dice che l’anguria non ha ancora raggiunto la sua maturazione ideale. Inoltre, se sopra al colore troviamo una caratteristica patina opaca, allora il frutto è giunto completamente a maturazione.

Da bambini lo facevamo tutti, ma battere con le mani o con solo qualche dito sulla superficie di un’anguria è un ottimo modo per capire se è matura o no. Il suono che dovremmo sentire è sordo e pieno. Se invece sentiamo un suono metallico o troppo forte vuol dire che l’anguria non ha ancora raggiunto il suo stadio ideale di maturazione

Ecco come scegliere l’anguria perfetta e come capire se è matura grazie anche all’udito

Inoltre, per completare la nostra analisi dell’anguria, dovremmo anche osservare il picciolo. In particolare, deve essere umido e dobbiamo evitare di comprare ogni anguria che presenti un picciolo secco. Infatti, proprio come noi esseri umani l’anguria per stare bene deve essere idratata a sufficienza.

Poi, se proprio vogliamo essere certi della sua ottima qualità, dobbiamo grattare la parte superficiale della buccia e trovare un verde acceso al di sotto. In questo modo saremo sicuri che non si tratta di un’anguria raccolta prematuramente.

Infine, l’ultima cosa da fare è pesare l’anguria. Più pesa, rispetto alle sue dimensioni, più sarà gustosa. Compariamo, quindi, alcuni esemplari di simili dimensioni e andiamoli a pesare. Sceglieremo quello che peserà di più e ci porteremo a casa proprio l’anguria perfetta.

