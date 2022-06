Secondo l’astrologia, nascere sotto un determinato segno zodiacale influenzerebbe molto alcuni aspetti del carattere di una persona. Tra questi ci sono sicuramente la compatibilità e la fedeltà in amore.

Alcuni segni sarebbero più propensi a cadere in tentazione rispetto ad altri. L’esempio più lampante sono quelli appartenenti al Cancro. Nello specifico, è questo il segno zodiacale i cui uomini sono più infedeli.

Il motivo di ciò è dovuto al fatto che sono sempre alla ricerca di una persona che lo completi, pertanto tendono ad essere infedeli fin quando non sentono di averla trovata. Scoprire un uomo appartenente al segno del Cancro intento a tradire è molto semplice. Infatti fatica a dire bugie e non sa mantenere a lungo i segreti.

È questo il segno zodiacale i cui uomini sono più infedeli, ma ce ne sono anche 3 che tra tutti difficilmente tradirebbero la propria compagna

Vediamo adesso i segni zodiacali più fedeli in assoluto. Al primo posto c’è il Toro, un segno che sta vivendo un periodo molto fortunato in amore. Gli uomini che vi appartengono ci tengono molto alla lealtà nei confronti della propria compagna. Pertanto, non la tradirebbero in nessuna occasione.

Al secondo posto c’è l’Ariete, noto per la sua indipendenza e per un individualismo che potrebbe farlo spesso apparire egoista. Ciò nonostante, quando giura amore eterno raramente tende ad infrangere la sua promessa. Quindi, gli uomini di questo segno tendono ad essere molto fedeli.

Il terzo dei segni maschi più fedeli in assoluto è la Bilancia. Questo segno ama la vita di coppia e le storie che durano per molto tempo. Pertanto, difficilmente tradirebbe la sua compagna. L’unico movente che potrebbe spingerlo a farlo è l’amore sincero nei confronti di una terza persona.

Lettura consigliata

Secondo l’oroscopo sono questi i segni zodiacali che possono essere definiti dei veri e propri spiriti liberi