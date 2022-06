Quando dobbiamo pensare a cosa cucinare, non abbiamo sempre le idee chiare. Eppure, un modo per soddisfare i commensali e il nostro palato dovremo trovarlo. Cercando bene su internet, noteremo che le ricette a nostra disposizione sono davvero molte. Ma individuare proprio quella che fa al caso nostro non è facile.

In questa stagione a tavola vanno di moda le insalate di pasta originali o quelle di riso. Ma non dovremmo comunque sottovalutare un buon piatto di pasta classica con qualche ottimo ingrediente.

Nella ricetta di oggi la proporremo alle zucchine, arricchita di gusto e creatività con poche aggiunte di qualità.

È una comoda e invitante alternativa alle solite ricette viste sui libri di cucina. Molti cucinano le zucchine con tonno, salmone e gamberetti, ma pochi hanno provato questa strepitosa variante. Vediamo di cosa si tratta e come prepararla.

Una pasta facile e ricca di sapore

Invitante e deliziosa, la ricetta di oggi cambierà le carte in tavola e ci regalerà un asso nella manica da giocarci con gli ospiti. Si tratta di una squisita pasta alle zucchine con carote e un ingrediente speciale: la curcuma.

Completeremo il tutto con una prelibata salsa dal sapore orientale, che darà il tocco di classe al piatto. Il risultato finale sarà eccezionale nella sua semplicità e onorerà pranzo e cena nel migliore dei modi.

Molti cucinano le zucchine con tonno, salmone e gamberetti senza sapere che diventeranno deliziose in questa pasta con un ingrediente saporito

Sveliamo subito gli ingredienti per 4 persone della nostra pasta:

a) 400 gr di pasta;

b) 4 zucchine;

c) 4 cucchiai di curcuma;

d) 2 carote;

e) 1 spicchio d’aglio;

f) salsa alla soia q.b.;

g) sale;

h) olio extravergine di oliva.

Togliamo le estremità alle zucchine e laviamole. Dopodiché le tagliamo alla julienne, riducendole in fette molto sottili.

Eliminiamo le punte alle carote, poi le laviamo e raschiamo un po’. Infine le affettiamo allo stesso modo delle zucchine.

Scaldiamo in padella un filo di olio d’oliva e lo spicchio d’aglio sbucciato. Aggiungiamo le verdure, la curcuma e qualche goccio di salsa di soia. Per ultimo uniamo una tazzina di acqua e aspettiamo il termine della cottura.

Mentre le verdure diventano croccanti, cuociamo la pasta in pentola. Fatto questo, la scoliamo e la versiamo nella padella delle verdure, mescolando tutto per bene. Ora siamo pronti per servire la nostra squisita pasta alle zucchine in tavola e prepararci a gustarla!

Lettura consigliata

Invece che di riso o pollo sarà quest’insalatona estiva a salvare pranzo e cena perché economica, facile e leggera