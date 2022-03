I gamberi sono tra gli alimenti più apprezzati e versatili della cucina. Classico alimento di mare che può essere servito in tavola in modi molto diversi tra loro.

Si tratta di un crostaceo capace di apportare all’organismo proteine ma anche vitamine, omega 3, potassio, calcio. Tutti elementi utili per regolare il metabolismo, proteggere ossa e cuore.

Anche se consumati senza particolari condimenti, però, i gamberi sono fonte di colesterolo. Per questo motivo chi soffre di colesterolo alto dovrebbe limitarne il consumo.

Tra le varie ricette che vedono come protagonisti proprio i gamberi troviamo la tempura. Un modo di cucinarli che arriva dall’Oriente, in particolare dal Giappone. Quindi, anziché in padella o al forno ecco come cucinare i gamberi in modo un po’ diverso.

Oltre ai gamberi si potranno cucinare in questo modo anche diverse tipologie di ortaggi, come le zucchine, i peperoni e le carote.

Oggi si vedrà come cucinare i gamberi in tempura per averli croccanti e gustosi. Una ricetta semplice e molto buona che ci farà fare un figurone con gli ospiti.

Ingredienti:

30 code di gambero;

120 grammi di farina;

150 ml di acqua gassata fredda;

60 grammi di amido di mais;

1 tuorlo;

1 peperone;

2 carote;

2 zucchini;

olio di semi, quanto basta;

salsa di soia, quanto basta.

Anziché in padella o al forno ecco come cucinare i gamberi in modo sfizioso per renderli croccanti con questa ricetta semplice e veloce

Prima di iniziare la preparazione bisognerà pulire i gamberi eliminando il guscio ma lasciando le code.

I gamberi, poi, dovranno essere passati sotto l’acqua per una pulizia più efficace e asciugati con un canovaccio. Nello stesso modo andranno puliti gli ortaggi, pelate le zucchine e tagliati in pezzi di medie dimensioni.

Prendere una ciotola in cui andrà aperto l’uovo, mettere da parte l’albume e utilizzare solo il tuorlo.

Nella ciotola versare l’acqua frizzante appena tirata fuori dal frigorifero e, quindi, molto fredda. Sbattere il tuorlo nell’acqua fredda e unire la farina e l’amido di mais continuando a sbattere con un cucchiaio o una frusta.

Prendere una pentola dai bordi alti e riempirla con olio di semi in cui si mettono a friggere le code di gambero.

Ma prima un altro passaggio, prendere i gamberi e passarli nel composto preparato in precedenza.

Le code dovranno friggere per qualche minuto fino a completa doratura. Lo stesso procedimento andrà seguito per gli ortaggi che in questo modo diventeranno belli croccanti.

Una volta terminata la frittura assorbire l’olio in eccesso con della carta da cucina. In seguito sistemare gamberi e ortaggi in un piatto di portata e servirli insieme alla salsa di soia.

Conservazione

Si consiglia di consumare la tempura subito dopo averla fritta per evitare che diventi gommosa. Al contrario meglio non conservarla per il futuro perché il gusto non sarà più ottimo e diventerà una vera delusione.