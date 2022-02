L’ultima settimana di febbraio si prospetta davvero scoppiettante e ricca di sorprese per alcuni fortunati segni zodiacali.

Febbraio ha visto il transito di Mercurio nel segno dell’Acquario e questo ha portato ad alcuni stravolgimenti e benefici.

Il mese sta per chiudersi e prima di pensare a marzo, ci aspettano ancora diversi giorni che per alcuni di noi potrebbero essere molto intensi.

Scorpione e Vergine vanno al massimo

Proprio come canta Vasco Rossi, questi 2 segni zodiacali vanno “a gonfie vele”. Entrambi pensano al futuro e stanno lavorando sodo al fine di ottenere una posizione più stabile e ben retribuita.

Non è il momento di distrarsi, perché coloro che riusciranno a mantenere la giusta concentrazione, potranno raggiungere l’obiettivo prefissato.

Lo Scorpione vivrà un 2022 memorabile anche sotto il punto di vista dei sentimenti. Chi esce da una relazione complicata, ha potuto finalmente fare chiarezza e capire di cosa ha bisogno. Questo è un periodo favorevole per i nuovi incontri.

Per il segno della Vergine le soddisfazioni non mancano già da qualche settimana. La Luna nel segno ha favorito le capacità di analisi delle situazioni e la prudenza. Affrontare le situazioni con i piedi di piombo ha portato a minimizzare i rischi sul piano economico.

Febbraio finisce col botto grazie alla Luna che porta una fortuna incredibile a 2 segni zodiacali oltre a Scorpione e Vergine

La Luna rende i nati sotto il segno del Cancro molto più socievoli e sfrontati. I più caparbi riusciranno a sfruttare questo mood per avanzare delle richieste ed ottenere dei vantaggi. I soldi non saranno un problema nelle prossime settimane perché la fortuna appoggerà i Cancro nelle decisioni.

Per quanto riguarda i sentimenti, chi ha sofferto per amore torna a respirare un clima più sereno. Un ritorno dal passato potrebbe sconvolgere positivamente la quotidianità e regalare ai Cancro speranza nel futuro.

Sagittario

La Luna sta per transitare nel segno e questo porta molto entusiasmo anche per le piccole cose. Il Sagittario è un segno naturalmente ottimista e la spinta della Luna li renderà inarrestabili.

Non ci sarà ostacolo in grado di fermare i Sagittario, che infatti riusciranno ad ottenere risultati importanti sul lavoro. Questo è il momento migliore per incrementare i guadagni, diversificandoli per non correre rischi. Dunque, febbraio finisce col botto grazie alla Luna anche per il segno del Sagittario. In amore, continua una fase molto positiva che è destinata a durare ancora per gran parte del mese di marzo.

