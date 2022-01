Si dice che ogni stagione ha i suoi frutti. Ma è altrettanto vero che ogni stagione richiede specifici lavori da svolgere. Ciò accade un po’ in tutti gli ambiti. In special modo, però, questo discorso vale nel mondo del giardinaggio. Piante e fiori sono esseri viventi e, oltre a risentire delle variazioni climatiche, offrono il meglio di sé se curati nei modi e nei tempi più corretti. Ogni specie e varietà, infatti, va trapiantata in un determinato periodo dell’anno. Nello specifico, gennaio e febbraio sono i periodi ideali per seminare e piantare alcune varietà che fioriranno la prossima primavera. Ad esempio, i bulbi di questo fiore elegante e molto amato, così come i semi di questo graziosissimo fiore molto profumato.

Lo stesso vale anche per le cure che dobbiamo fornire loro.

L’importanza della potatura

La potatura è un’operazione fondamentale per mantenere in buona salute le piante. Risponde a varie esigenze, sia di carattere puramente estetico, ma anche relative alla produzione. Anzitutto, potare le piante serve a tenere in ordine la pianta stessa. Si va infatti a disciplinare la chioma, eliminando tutti quei rami che sono ormai secchi o rotti. Inoltre, si accorciano anche determinati rami per fare in modo che l’albero non assuma le dimensioni che non vogliamo. Dal punto di vista invece della produzione, la potatura è fondamentale perché, svecchiando i rami, si va a favorirne il rinnovamento. Ed ancora, mettendo in atto una selezione dei rami migliori, andiamo a stimolare la produzione di nuove gemme.

Per quanto riguarda la potatura, febbraio è il mese per effettuare la cosiddetta potatura secca. Quella che prevede il taglio delle diramazioni lignificate. Andiamo allora a scoprire qualcosa di più in merito.

Ecco quali sono le piante e gli alberi da potare a febbraio per meravigliose fioriture e ricchi raccolti

Febbraio è un ottimo mese per effettuare la potatura delle piante Drupacee. A questa categoria appartengono i seguenti alberi:

pesco;

susino;

ciliegio;

mandorlo;

albicocco.

Durante il secondo mese dell’anno è bene intervenire anche sulle piante Pomacee, come:

Nelle zone in cui i mesi invernali non sono particolarmente rigidi, è possibile cominciare a potare anche l’ulivo e il melograno.

Ricordiamoci anche dei fiori

La potatura è un’operazione che non riguarda soltanto gli alberi da frutto. Dobbiamo infatti potare anche le piante da fiore. La potatura effettuata verso fine inverno è fondamentale per godere di un’abbondante fioritura nella prossima bella stagione.

In particolare, questo è il momento giusto per intervenire sulle rose. Tagliare tutti i rami secchi o che sono stati danneggiati dai parassiti. Accorciare anche i rami più lunghi, per favorire lo sviluppo della pianta in larghezza.

Infine, questo è il momento ideale per potare la bouganvillea, la rigogliosa rampicante dai fantastici fiori fucsia. In questo caso, dobbiamo eliminare i rami malformati e tagliare i getti principali, eliminando un terzo della loro lunghezza.

E così, ecco quali sono le piante e gli alberi di cui dobbiamo prenderci cura in questo periodo.

