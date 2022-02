Il mese di febbraio è appena iniziato. Fa ancora molto freddo e la primavera è solo un lontano miraggio. Nonostante questo, le attività dell’orto non sono addormentate. Anzi, in questo periodo ci sono delle specifiche attività da fare per la cura di fiori e piante.

Anche l’appena trascorso mese di gennaio è stato parecchio attivo. Abbiamo infatti visto che è stato il momento ideale per piantare un delizioso fiore molto profumato. Inoltre, abbiamo anche parlato del fatto che febbraio, il mese appena cominciato, è particolarmente indicato per le attività di potatura. Nello specifico, si tratta più che altro degli alberi da frutto, come questo molto comune e che infatti molte persone hanno in giardino. Ma non è ancora finita. L’agenda botanica di febbraio è infatti densa di impegni. Per un’estate ricca di fiori colorati, è bene muoversi in tempo utile.

È arrivato il momento di occuparci dei bulbi

I bulbi vengono considerati come una sorta di magazzino dei fiori. Contengono infatti tutto quello che serve alla pianta per germogliare e poi per sbocciare. Questo lo si può notare in maniera molto chiara se proviamo a tagliare un bulbo in due parti. Al centro della base noteremo, infatti, che ci sono le foglie carnose disposte in modo tale da proteggere il fiore ancora in fase embrionale. Nei bulbi, queste foglie prendono il nome di squame, e contengono tutti i nutrienti che sono utili al bulbo stesso per sbocciare e per mantenere poi la fioritura.

Nella parte inferiore del bulbo si trovano invece le radici.

È molto semplice mettere a dimora dei bulbi. Infatti, bisogna soltanto metterli nella terra e attendere le meraviglie che, al momento giusto, ci sapranno regalare. L’importante, però, è sapere quale sia il momento giusto dell’anno per fare questa operazione.

Per un’estate ricca di fiori colorati a febbraio dovremmo piantare questi bulbi in vaso e giardino

Facciamo subito una premessa di carattere generale. Le bulbose con fioritura primaverile vanno piantate in autunno, in particolare nei mesi che vanno da settembre a novembre. Da febbraio, e fino a fine marzo, vanno piantati invece i bulbi con fioritura estiva.

Vediamo quindi quali sono i bulbi tra cui possiamo scegliere e da cominciare a piantare:

la begonia, pianta di origine tropicale e di cui esistono circa 900 specie;

la dahila, bulbosa di origine messicana che regala una fioritura estiva straordinaria;

i giacinti, dai fiori coloratissimi e molto profumati;

i narcisi, dall’incantevole e abbondante fioritura nei toni caldi e luminosi.