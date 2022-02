Chi oggi si troverà fuori casa potrebbe doversi preparare ad una giornata davvero fredda. Poche ore fa la Protezione Civile ha diramato un comunicato per le condizioni meteorologiche avverse che potrebbero interessare la Penisola in questi giorni. Dal Nord Europa starebbe arrivando una corrente di bassa pressione che porterà brutte sorprese in queste zone d’Italia. Sono attesi già dal mattino venti forti che spazzeranno letteralmente le regioni con raffiche fino a burrasca forte. Le prime ad essere lambite da questi bruschi fenomeni saranno la Valle D’Aosta, il Piemonte e Lombardia già dal 31 gennaio. Ricordiamo che il vento di burrasca forte soffia con raffiche che possono raggiungere gli 88 km/h.

Venti di burrasca e folate fortissime minaccerebbero la Penisola in queste zone nelle prossime ore

Nel pomeriggio sarà la volta di Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e Calabria. Anche queste aree soprattutto le occidentali potrebbero essere raggiunte dal vento di burrasca e sulle zone costiere sono attese mareggiate.

Secondo le previsioni meteorologiche dell’Aeronautica Militare nel pomeriggio potrebbero giungere anche delle precipitazioni sulle zone centrali. Nella serata le regioni meridionali potrebbero essere interessate da piogge, anche intense sulla Campania, le aree garganiche della Puglia, il Molise e la Basilicata del Nord.

Cosa fare in caso di vento forte?

Venti di burrasca e folate fortissime minaccerebbero la Penisola e quindi vediamo come comportarci in questi frangenti. I pericoli provengono soprattutto dagli alberi e dalla caduta di rami su strade o marciapiedi. Occorre pertanto prestare massima attenzione e procedere a velocità moderata in auto se si attraversano viali alberati. Inoltre all’uscita da tunnel, gallerie e viadotti, in presenza di vento forte si può essere investiti dalle raffiche che destabilizzano il veicolo. Si consiglia, quindi, pertanto di moderare la velocità. I furgoni telonati sono i mezzi più esposti a questa evenienza. Inoltre occorre prevenire possibili cadute di oggetti da davanzali e balconi, assicurandoli all’interno di mobili oppure mettendoli al riparo.

Il mese di febbraio

Le previsioni meteo di febbraio appaiono ancora molto incerte in quanto potrebbero verificarsi diversi scenari. L’Anticiclone potrebbe avere la meglio sul fronte di aria fredda proveniente da Nord. Il mese di febbraio sarebbe allora ancora caratterizzato da temperature sopra la media e assenza di precipitazioni come avvenuto in gennaio. Se invece avesse la meglio il fronte freddo proveniente da Est, ci ritroveremmo a fare i conti con temperature gelide.

