Questa settimana lo scontro tra astrologia classica e moderna si accende grazie a Mercurio.

Gli egizi erano convinti che Mercurio potesse trovare forza nel segno dell’Acquario. L’astrologia moderna ritiene che invece sia Urano il pianeta di questo segno.

E per questa settimana è proprio il binomio Mercurio e Acquario a determinare la fortuna di molti segni. In Acquario, Mercurio è in grado di fare la differenza perché Urano che potrebbe essere la sua ottava superiore porta la sua forza agli estremi.

Anche l’amore ha le sue pene

Se il Sagittario tornerà single è perché Mercurio si troverà in sestile e favorirà il confronto, cioè parlare ma anche ascoltare. Nella settimana degli innamorati potrebbe suonare come una campana a morto. Ma non sempre la fine di una relazione è negativa. Quando la strada sentimentale intrapresa è sbagliata, fare una scelta decisa è l’unica soluzione. Dall’amore che non sboccia può nascere una bellissima amicizia. E la libertà non ha prezzo.

La visita di Mercurio all’Acquario ha una forza incredibile. Questo connubio durerà 7 giorni e aiuterà questo segno ad affrontare la Luna piena di metà settimana insieme a Saturno.

Mercurio porta ragionamenti positivi e genialità, tutte caratteristiche di prima grandezza per traguardi importanti. Se stiamo lottando per rendere proficua la nostra ricerca, ora sarà il momento della svolta.

Fare il lavoro che ci piace è una grande fortuna ma anche un traguardo meritato se l’impegno che ci abbiamo messo è stato tanto. Non possiamo che esserne orgogliosi.

Il Sagittario tornerà single e l’Acquario troverà il lavoro ideale in questa settimana piena di occasioni per tanti segni zodiacali attratti da Mercurio

Un segno che riceverà tanta forza da Mercurio sarà il Cancro. Mercurio smetterà di essere in opposizione e spingerà i nati sotto questo segno a utilizzare la passione di cui sono dotati per vivere i sentimenti in libertà. Tante proposte e occasioni dovrebbero arrivare nella seconda parte della settimana perché la presenza di Marte e Venere è propizia. Il trigono con l’arrivo del Sole è una delle congiunzioni più fortunate che ci possano essere. Bisogna approfittarne.

Mercurio non aiuterà invece la Vergine e la lontananza del Sole renderà doloroso un distacco da una persona cara. È necessario trovare le forze dalla congiunzione tra Marte e Venere e dalle sfumature che nella seconda parte della settimana Urano darà ai pensieri delle persone che ci circondano. Se abbiamo la possibilità, facciamo un viaggio partendo dopo mercoledì. Scegliamo un avvenimento vivace, una località in cui ci sono tanti fiori. Una cittadina in cui il Carnevale è ancora nel pieno dei festeggiamenti sarebbe l’ideale.

Marte raggiungerà Venere sotto gli occhi della Bilancia. Il segno sarà coinvolto nel Mondo degli affari. Una persona dalla spiccata personalità si farà sentire e ci conquisterà con la sua intelligenza. È l’influsso di Mercurio. Non c’entrano i sentimenti questa volta ma il denaro. Mercurio ci darà la lucidità per godere fino in fondo della sua presenza. Forse è il momento di monetizzare.