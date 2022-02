Questa è una ricetta che è veramente consolatoria e soprattutto estremamente appagante. Il cioccolato della spumosa crema ganache si scioglie dolcemente sul palato, facendo sognare subito un altro cucchiaio. Inoltre è una preparazione rapida e adatta veramente a tutti, anche ai meno esperti. Altro vantaggio: non ci servirà il forno. Andiamo subito a vedere gli ingredienti.

Per chi è solo a San Valentino ecco il tortino alla crema di cioccolato e fragole per una consolazione davvero goduriosa

Gli ingredienti di questo tortino sono molto semplici e nel tempo massimo di venti minuti avremo un dolce super da gustare. Una ricetta che serve proprio quando siamo presi dallo sconforto e abbiamo bisogno di qualcosa di dolce.

Ci occorreranno:

200 grammi di biscotti secchi;

150 grammi di burro;

un cestino di fragole da 200 grammi;

200 grammi di cioccolato fondente (in cubi, si trova nello scaffale del cake design);

2 cucchiai di zucchero;

200 grammi di panna da cucina.

Procedimento:

Prepariamo velocemente la base del nostro dolce, mettendo in un mixer i biscotti secchi e 125 grammi di burro. Dovremo mettere da parte i 25 grammi rimanenti per preparare la crema. Ora estraiamo il composto dal mixer. Dovrà avere una consistenza cremosa ma ferma, pertanto nel caso fosse troppo morbido aggiungeremo altri biscotti secchi tritati. La consistenza del composto varia molto in base al tipo di biscotti secchi utilizzati. Ora foderiamo una teglia o una pirofila con un rettangolo di pellicola per alimenti e poi versiamo il composto. Con l’aiuto di un cucchiaio livelleremo lo spessore rendendolo tutto omogeneo. Mettiamo in frigorifero e nel frattempo prepariamo la crema.

La crema ganache

Grattugiamo i 200 grammi di cioccolato fondente e nel frattempo scaldiamo in padella la panna da cucina. Ora, lasciando sempre sul fuoco a fiamma bassa, versiamo nella panna il cioccolato e i 25 grammi di burro accantonati. Sciogliamo il cioccolato nella panna ed aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero. Mescoliamo, leviamo dal fuoco e, una volta intiepidito, mettiamo in freezer per 10 minuti. Nel frattempo puliamo le fragole, togliamo il picciolo. Estraiamo dal freezer la crema ed iniziamo a montarla con uno sbattitore elettrico per 2 o 5 minuti. Deve raggiungere la consistenza spumosa ma dura, ben solida. Quando è montata interrompiamo subito lo sbattitore perché la crema potrebbe sciogliersi. Estraiamo dal frigorifero la nostra base di biscotti e iniziamo a creare il nostro tortino anti-San Valentino.

La decorazione

Mettiamo la crema in una tasca da pasticcere e alterniamo, sulla base di biscotti, delle fiammate di crema e una fragola posizionata con la punta verso l’alto.

Ecco come bisogna preparare il nostro confort food per cuori solitari. Per chi è solo a San Valentino una coccola irrinunciabile.

