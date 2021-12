I nostri genitori ci hanno abituato sin da piccoli a consumare cibi e bevande contenenti calcio “perché fa bene alle ossa”. Via, dunque, al latte a colazione e a tutti quegli alimenti necessari al fabbisogno dell’organismo. Così come ci hanno sempre raccomandato di non esagerare con il sale, in quanto è un nemico per la pressione sanguigna.

Insomma nel nostro bagaglio culturale, nonché nei dolci ricordi d’infanzia queste frasi ci hanno sempre accompagnato e lo fanno tutt’ora. Mantenere una pressione al livello standard è molto importante per evitare di incorrere in seri problemi cardiovascolari.

Colesterolo cattivo e pressione alta, infatti, potrebbero essere alcuni fattori di rischio. Comunque oltre alle statine anche questi alimenti potrebbero ridurlo e lo dice la scienza. Come avere ossa forti, pressione e colesterolo ai normali livelli?

Sicuramente con un sano regime alimentare, ma per questo consigliamo vivamente di consultare il proprio medico, che eventualmente indicherà una terapia per regolarizzare la pressione arteriosa, nonché il colesterolo.

In ogni caso, l’alimentazione gioca un ruolo essenziale, anche perché in determinati alimenti sono contenuti vitamine e sali minerali importantissimi per il nostro organismo. Per esempio, quest’ortaggio rappresenterebbe un toccasana contro picchi di glicemia e colesterolo.

È, per esempio, il caso degli ingredienti del piatto di oggi, contenente una serie di benefici. Non solo ossa forti e pressione di ferro ma questo piatto sensazionale ridurrebbe anche il colesterolo cattivo.

L’ingrediente principale e i contorni

Il re di questo piatto eccellente è un pesce che si trova tutto l’anno ed è il rombo. Questo pesce è particolarmente indicato nelle diete a basso contenuto calorico, poiché 100 gr di prodotto contengono circa 80 calorie.

La sua carne è leggera e molto saporita, ma soprattutto indicata per chi volesse ossa forti. Grazie al suo contenuto di sali minerali quali calcio, potassio, fosforo e magnesio contribuisce a rafforzare non solo le ossa ma anche i denti e soprattutto contribuirebbe a mantenere un buon livello della pressione arteriosa. Consigliamo di consultare la scheda sul rombo di Humanitas.

Anche i contorni del piatto non scherzano come proprietà benefiche. Basti pensare che il nome del piatto è “rombo agli agrumi”. Arance e limoni hanno un elevato contenuto di antiossidanti, come la vitamina C, e doneranno al piatto un profumo indimenticabile.

Ma un altro ingrediente che non può mancare e che contiene importanti benefici per la salute è lo scalogno. Contiene sali minerali e vitamine che ridurrebbero il colesterolo cattivo, la glicemia alta e proteggerebbero la salute del cuore. Per esempio, colesterolo cattivo e trigliceridi scenderebbero grazie a questa comune vitamina che preverrebbe l’arteriosclerosi.

Prima di tutto puliamo per bene il rombo, evisceriamo se non è stato pulito. Facciamo dei tagli per ogni lato e lo condiamo con fette di arancia e limone. Per una ricetta leggera, consigliamo di pelare lo scalogno e farlo stufare. Non appena sarà morbido, lo aggiungiamo al pesce e aggiungiamo anche altre fette di agrumi. Inforniamo per circa mezz’ora a 150° gradi.