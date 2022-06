Nuovi annunci di lavoro in tutta Italia arrivano da una grossa catena attiva a livello mondiale, specializzata nella vendita di prodotti elettronici. Le posizioni aperte riguardano sia i punti vendita che la sede. Per i pochi requisiti presenti, sono rivolte a numerose categorie di candidati. Diversi profili lavorativi non richiedono esperienza pregressa, né tantomeno il possesso di un titolo di studio specifico.

Requisiti accessibili per più profili

Ci stiamo riferendo alle oltre 50 posizioni aperte senza limiti di età o esperienza per i negozi di Mediaworld, cui si aggiungono 6 opportunità per lavorare in sede. Il Gruppo mette a disposizione una piattaforma apposita per le carriere, sia per consultarle che per inviare candidatura.

C’è tantissima domanda in tutta Italia per candidati nel ruolo di addetto vendita/logistica. È rivolto a tutti coloro in possesso di precise caratteristiche, quali attitudine al problem solving, passione per la vendita, orientamento al cliente. Seguono ottime doti relazionali e comunicative, flessibilità, proattività e spirito di squadra. Alle risorse selezionate verrà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. Inoltre, si richiede la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Per impieghi nei punti vendita di Mediaworld sono disponibili diversi annunci per manager/team leader. Le risorse si occuperanno di gestire il team, motivarlo e spronarlo al miglioramento e al risultato e sviluppare una politica commerciale. Si ricercano candidati in possesso di almeno 2 anni di esperienza pregressa e con tanta passione per il settore retail. Chiudono il quadro spirito di iniziativa, orientamento al cliente, attenzione al dettaglio, spiccate doti organizzative, relazionali, comunicative e di problem solving. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Oltre 50 posizioni aperte senza limiti di età o esperienza per questa grossa catena mondiale

Dettagli ulteriori sulle posizioni aperte in Mediaworld sono disponibili sulla piattaforma dedicata. Le offerte di lavoro, come già anticipato, sono divise fra quelle per la sede e quelle per i punti vendita della catena. Sono presenti diversi filtri di ricerca per restringere il campo alle sole opportunità lavorative di nostro interesse.

Per gli interessati agli annunci sopra presentati, ricordiamo che anche per Unieuro, anch’esso negozio di elettronica, ne sono attivi diversi. Non sono da meno per requisiti accessibili e numero di profili disponibili.

