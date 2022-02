Torniamo a parlare del concorso INPS, che offre 1.858 posti di lavoro con contratto a tempo determinato e di cui avevamo già trattato in passato. Dei requisiti e dei titoli da possedere, per poter accedere al concorso e inviare la domanda, avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo. Qui, infatti, sarà possibile consultare ogni singola informazione, cercando di capire se quando abbiamo inviato la domanda (che scadeva a luglio 2021), abbiamo rispettato i requisiti richiesti. Ad oggi, però, abbiamo ancora più informazioni e per coloro a cui è stata accettata la domanda, sicuramente alcuni dati potrebbero essere utili.

Il concorso INPS che prevede 1.858 assunzioni a tempo indeterminato, tutte le informazioni necessarie

L’INPS offre 1.858 contratti a tempo indeterminato con un concorso che ha certamente sollevato non poco interesse. Il bando, infatti, offre possibilità di lavoro importanti e soprattutto un ruolo stabile in una realtà solida e conosciuta. Per capire la posizione in graduatoria, si potranno già iniziare dei pronostici interessanti in base ai requisiti presentati. Infatti, oltre al punteggio delle prove scritte, si terrà conto anche di altri fattori, riguardanti soprattutto i titoli posseduti.

Sono previsti 3 punti per coloro che presentano una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento con un voto che va dal 101 al 105. Saranno 6 i punti, invece, per un punteggio che va da 106 a 110 e 9 per coloro che hanno ottenuto il 110 e lode. 4 punti per un’ulteriore laurea, 1 punto per certificazione di conoscenza informatica, 5 per una di inglese B2 e 8 per inglese C1. Inoltre, si potranno ottenere 4 punti per master di II livello e 8 per dottorati di ricerca.

L’INPS offre 1.858 contratti a tempo indeterminato con questo bando di cui sono uscite le date per sostenere le prove previste

Da pochi giorni, conosciamo anche le date delle prove del bando INPS, di cui stiamo trattando. Ottenendo quest’informazione, i candidati capiranno il tempo a disposizione per prepararsi a dovere e per studiare le materie richieste durante le selezioni. La prova preselettiva si terrà alla Fiera di Roma, ed è prevista nella settimana che andrà dal 4 al 12 luglio 2022. Quest’ultima prevede anche strumenti informatici a carico dell’Ente messi a disposizione dei partecipanti al concorso. Per quanto riguarda invece la prova scritta, i candidati dovranno presentarsi dal 18 al 22 luglio. La conferma delle date riportate si avrà il 14 giugno 2022, dove verranno inserite ulteriori informazioni per capire come si svolgeranno le prove.

