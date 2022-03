Nella classifica dei migliori titoli dell’ultimo anno Doxee si colloca al quarto posto con un rialzo di oltre il 170%. Questa performance è ancora più incredibile se si pensa che a partire dall’agosto del 2021 le quotazioni del titolo sono praticamente ferme. Le quotazioni, infatti, si sono mosse all’interno del trading range 10,9 euro – 13,3 euro.

Non deve, quindi, sorprendere se uno dei migliori titoli dell’ultimo anno a Piazza Affari è alle prese con importanti supporti.

Allo stato attuale la proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni stanno resistendo molto bene alla carica dei tori. Basti osservare che settimana scorsa la chiusura è stata proprio sull’importantissimo supporto in area 11,8 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello rappresenta l’obiettivo più probabile della discesa in corso. La sua rottura, quindi, potrebbe portare a un’accelerazione ribassista sul titolo. In questo caso le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo, allora il titolo Doxee potrebbe andare ad aggiornare i suoi massimi storici.

Prima di concludere vogliamo evidenziare un aspetto che l’investitore prudente non può trascurare. Nel 20% delle sedute di Borsa sul titolo Doxee non sono scambiati volumi.

La valutazione di Doxee

Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Doxee risultano essere sopravvalutate. Tra i punti di forza del titolo, invece, ricordiamo che ci sono le eccellenti prospettive di crescita degli utili e la solidità finanziaria.

Nel primo caso gli utili sono attesi crescere in media del 25% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello interessante, ma inferiore alla media del settore di riferimento. Per quel che riguarda la solidità finanziaria, invece, facciamo notare come l’indice di liquidità sia ben superiore a 1.

Uno dei migliori titoli dell’ultimo anno a Piazza Affari è alle prese con importanti supporti. Quale potrebbe essere il futuro di Doxee secondo l’analisi grafica?

Il titolo Doxee (MIL:DOX) ha chiuso la seduta del 14 marzo invariato rispetto alla seduta precedente a quota 11,8 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

