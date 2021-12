Sono tante le persone che si sono ritrovate da un momento all’altro a dover stare al passo con la tecnologia. A causa della pandemia tanti lavoratori hanno lavorato in smart working e qualcuno ancora lo fa.

Qualcuno ha avuto qualche problema ad adattarsi alla nuova normalità, webcam, microfoni e programmi in remoto. Non è stato semplice imparare nuovi termini e nuovi gesti che ci sembravano quasi da hacker dei film. Qualcun altro però si è scoperto così amante di questo Mondo che corre sempre velocissimo. Esce sempre qualcosa di nuovo e per gli amanti del tech c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ecco 3 regali tecnologici ideali per stupire chi sta sempre al pc o ama follemente la tecnologia

Probabilmente conosciamo tutti almeno una di queste persone sempre con l’ultimo smartphone appena uscito. Con la casa in domotica, assistenti virtuali e lampadine wireless. Quando si tratta di fare un regalo a questi amici ci troviamo sempre spaesati. Ecco che oggi vedremo qualche regalino da fare a chi proprio non può vivere senza la tecnologia.

Cominciamo con un accessorio che unisce due passioni, il cinema e la tecnologia. I nostri amici cinefili sono sempre al cinema anche per la sensazione che lo schermo gigante gli dà. Allora perché non unire due regali in uno acquistando un proiettore? Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche, in versione mini e portatile piuttosto che la classica. Basta una parete bianca o un telo e possiamo trasmettere wireless tutte le immagini che vogliamo. Il prezzo può variare dai 100 euro in su, ma saranno sicuramente soldi ben spesi.

Un dono tech ma dal prezzo accessibile

Un’alternativa molto più economica come regalo è la mini stampante tascabile. Queste piccole stampanti si collegano con un click al telefono e stampano tutte le immagini che vogliamo. Foto ricordo, immagini motivazionali o semplicemente buffe che vogliamo conservare. Qui il prezzo varia dai 60 euro fino anche a 200 euro, a seconda delle marche.

Finiamo con il pezzo forte soprattutto per gli uomini, il drone. Anche qui i prezzi possono variare e anche di molto. Da quelli amatoriali ma ben fatti al costo di 50 euro fino anche a svariate migliaia di euro. Se la persona in questione non è pratica meglio cominciare con quelli base, magari aggiungendo una telecamera. Per i più esperti del Mondo della tecnologia si può anche optare per qualcosa di più professionale. Però controlliamo sempre il peso del drone, superati i 250 gr c’è bisogno di un patentino. Quindi, pilotare un drone senza queste autorizzazioni può costare molto caro.

Quindi, ecco 3 regali tecnologici ideali per stupire chi sta sempre al pc o ama follemente la tecnologia. Se ancora non abbiamo fatto i regali di Natale oppure ci serve un’idea regalo per un compleanno ecco qualche suggerimento. In base alla cifra che vogliamo spendere si possono acquistare oggetti carini che saranno sicuramente apprezzati.

