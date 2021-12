Sicuramente qualche ritardatario deve ancora finire di acquistare gli ultimi regali, perché ha posticipato fino ad ora la scelta. Magari perché ancora indeciso, oppure perché non ha avuto tempo da dedicare per andare in giro per negozi. Ma nulla è perduto, ancora c’è tempo per recuperare e non fare brutte figure il giorno di Natale.

Basta un pensierino da mettere sotto l’albero per rendere felice il destinatario. Dovremo solo capire quali siano i gusti e le abitudini, per azzeccare il regalo. Non c’è cosa più bella che vedere lo stupore nel volto di chi riceve l’inattesa sorpresa.

Anche se le nostre disponibilità economiche non sono tante e non potremo spendere centinaia di euro, esistono tantissime occasioni e opportunità per risparmiare. Infatti, oltre le classiche candele profumate, pigiami e pantofole, potremo scegliere cose più originali e utili.

6 idee regalo di Natale dell’ultimo minuto per non spendere più di 30 euro e fare un figurone

Che si tratti di un uomo o una donna, non sempre è così semplice e immediato individuare il dono perfetto. Se per gli amici e parenti stretti potrebbe essere più facile, per i conoscenti la situazione è più complessa, soprattutto se non vogliamo spendere cifre astronomiche.

Ma, invece di arrovellarsi il cervello, ecco 6 idee regalo di Natale dell’ultimo minuto per non spendere più di 30 euro e fare un figurone.

Un regalo assolutamente unisex, molto attuale e utile potrebbe essere una cassa bluetooth. Esistono di diverse dimensioni e potenza, anche da viaggio, preziosa per ascoltare musica dappertutto, da collegare ai diversi dispositivi. I prezzi sono alla portata di tutti, partono da circa 6-8 euro, per una di piccole dimensioni.

Se siamo nel panico più assoluto e non sappiamo cosa possa piacere, allora andiamo a colpo sicuro e regaliamo un buono da spendere online su qualche piattaforma, come Amazon.

Adatto a chi vive molto la casa, potrebbe essere un bollitore elettrico, comodo e pratico, magari anche bello da vedere. Possiamo trovarli in vendita a partire da circa 10 euro, a seconda del modello.

Altre 3 idee

Un altro possibile dono da fare divertente, ma anche utile, è la macchina dei pop corn. Alcune sono di design, con un vero effetto scenografico, i costi si aggirano intorno ai 25 euro, per quelle di media dimensione.

Per gli appassionati di romanzi, il libro è un must che potrebbe colpire dritto al cuore. Cerchiamo online qualche titolo tra i più venduti o leggiamo le recensioni, per capire se può fare al caso nostro.

Invece, per le donne più vanitose ed attente all’estetica, acquistiamo qualcosa che abbia a che fare con il trucco, come un rossetto, rimmel, ombretto o direttamente una piccola trousse. Possiamo spendere qualsiasi cifra vogliamo, a seconda della marca che decidiamo di acquistare.

Approfondimento

Per fare un regalo indimenticabile basta scegliere tra queste strepitose piante sempreverdi e scenografiche.