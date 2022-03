Oltre 20 posizioni aperte in Ferrovie dello Stato per le quali candidarsi subito sia con diploma che laurea

Solo pochi giorni fa la lista degli annunci lavorativi per Ferrovie dello Stato si è arricchita di nuove interessanti opportunità. Il contratto a tempo indeterminato è una costante per buona parte di queste e i profili disponibili sono tanti, così come le sedi finali.

Per candidarsi ed inviare curriculum vitae basta seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma dedicata. In più, per chi non fosse interessato agli annunci di lavoro disponibili, è possibile in qualunque momento inviare candidatura spontanea.

Contratto a tempo indeterminato

Sono disponibili oltre 20 posizioni aperte in Ferrovie dello Stato. Una fra queste è Autista Servizio Di Linea per la società Busitalia Sita Nord. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, il candidato ideale è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e della patente di tipo D. Inoltre, lo stesso possiede la Carta di Qualificazione del Conducente per persone e la residenza in provincia di Firenze, Arezzo o Siena. Per le selezioni risulterà preferenziale l’appartenenza alle categorie protette. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato e la data di scadenza dell’annuncio è fissata per il 25 marzo.

Tra i profili disponibili c’è ancora Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche per Italferr. L’incaricato si occuperà di controllare che i lavori eseguiti dall’appaltatore siano a norma. Inoltre, dovrà predisporre la contabilità mensile, la documentazione formale e vigilare la sicurezza in cantiere. Per questo ruolo è richiesto un diploma di istituto tecnico o una laurea in ambito ingegneria industriale o delle telecomunicazioni. Seguono un’esperienza pregressa di minimo 4 anni, conoscenze di ingegneria ferroviaria, del pacchetto Office e della lingua inglese. Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative e attitudine al lavoro in gruppo. L’annuncio relativo scade il 31 marzo ed anche in questo caso l’assunzione è prevista con contratto a tempo indeterminato.

Oltre 20 posizioni aperte in Ferrovie dello Stato per le quali candidarsi subito sia con diploma che laurea

Altro ruolo interessante è quello di Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili. Le mansioni previste sono molto simili a quelle illustrate per la posizione precedente, ma cambiano i requisiti. Sono richieste, infatti, conoscenze della normativa in ambito Lavori Pubblici e Sicurezza e un’esperienza pregressa di almeno 2 anni. Anche in questo caso, la data di scadenza dell’annuncio è il 31 marzo.

