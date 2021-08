Agosto è un mese decisamente importante per chi ha nel proprio giardino determinate piante. Per non parlare, ovviamente, di chi ha intere coltivazioni e lo fa per lavoro. Questo mese per tanti significa che sono giunte le meritate ferie annuali, per chi coltiva, invece, è uno dei più impegnativi. Ma anche in assoluto quello forse che dà maggiori soddisfazioni non solo per i raccolti, ma anche proprio per la coltivazione delle piante. Ci avviciniamo infatti alla maturazione di molte specie cosiddette “settembrine” e questo è proprio il momento dello sprint. Olivi e limoni più forti e produttivi con questa operazione troppo spesso dimenticata ad agosto, ma non solo. Vediamo qualche suggerimento utile per i nostri Lettori direttamente dagli esperti del settore.

Attenzione se abbiamo piante giovani

Magari qualche nostro Lettore più esperto sorriderà leggendo questi nostri suggerimenti conoscendone già per esperienza il risultato. Ma contiamo, invece, che ce ne siano altri di Lettori che come noi si sono trovati con tanto entusiasmo e un po’ meno preparazione. Il consiglio immediato prima di vedere la famosa operazione per olivi e limoni è quello di fare attenzione alle piante giovani. Soprattutto in questa periodo dell’estate, infatti avranno bisogno di parecchia acqua. A maggior ragione se le precipitazioni sono state scarse. Quello però che non dobbiamo dimenticare è di tagliare l’erba alta attorno alle piante, perché anche se non sembra porta via nutrienti e l’acqua stessa.

Olivi e limoni più forti e produttivi con questa operazione troppo spesso dimenticata ad agosto

Si chiama “inerbimento controllato”, tecnica conosciuta grazie alle spiegazioni di esperti coltivatori. Gli addetti ai lavori, infatti, suggeriscono questa operazione proprio per chi ha dei frutteti, degli ulivi e dei limoni. Come ricordavamo sopra, bisogna tagliare l’erba attorno alle piante molto spesso, soprattutto se abbiamo dei veri e propri filari. Se le precipitazioni sono state scarse e l’erba attorno alle nostre piante non è cresciuta tantissimo, allora non è un problema. Ma se invece è cresciuta abbondantemente, tagliamola e utilizziamola come pacciamatura. Infatti, circondando le nostre piante con l’erba falciata, permetteremo loro di:

mantenere meglio l’umidità del suolo;

equilibrare la temperatura del terreno;

evitare che altra mala erba fresca cresca attorno.

