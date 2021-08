Con questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole parlarvi dell’ombrina o umbrina . Siamo sicuri che non tutti la conoscono. Piuttosto grossa, con pinne scure, ama i fondali bassi e ombrosi. Non la troviamo in tutti i banchi pesce dei supermercati. Ma le pescherie la mettono sempre in bella mostra quando c’è. In tal caso per il consumo domestico pesa di solito tre chili, ma può arrivare anche fino a 8-10 chili. Dunque, è perfetta da mettere in forno quando abbiamo una bella tavolata familiare o di amici. L’ombrina un pesce magro che possiede soltanto 78 calorie per 100 grammi, perciò è ideale anche per chi è a dieta. Però, pochi conoscono questo gustoso pesce di mare e le antiche ricette per prepararlo, che sono davvero semplici da eseguire.

Un pesce di mare gustoso e delicato

L’ombrina non rende se non è davvero fresca, le carni si rammolliscono facilmente. Dunque, acquistiamola solo se le squame aderiscono bene al corpo e gli occhi sono vivi e sporgenti. Consumiamola al massimo entro due giorni dall’acquisto e portiamola in tavola con la bellissima testa barbuta. Il modo migliore per gustarla è cuocerla sul barbecue o ai ferri.

Un’infornata di sapore

L’ombrina conserva una livrea elegante e un colore argentato con riflessi azzurri anche dopo la cottura. L’ombrina al forno è un piatto di successo che non richiede troppo lavoro. Mettiamola in teglia con olio, un trito di scalogno, basilico, timo, aglio, pomodorini, peperoncino, sale e pepe. Copriamola con carta da forno fino a metà cottura per evitare che si asciughi troppo. Se non abbiamo un termometro da cucina, sappiamo che questo pesce deve cuocere 40 minuti in forno a 180 gradi. Bisogna controllare la cottura interna a circa metà della lunghezza, laddove abbiamo estratto il cuore.

Altre preparazioni dell’ombrina tra le quali scegliere sono quelle che provengono da tutte le rive del Mediterraneo. In Sicilia e in Turchia, visto che l’ombrina si pesca moltissimo nel Mar Nero, è usanza profumarla con agrumi e servirla spolverata di granella di pistacchi tostati. Invece in Spagna la preparano in cartoccio con contorno di barbabietole e mele verdi al Calvados. Al ristorante ci propongono spesso il filetto di ombrina fresco in crosta di zucchine, di patate o di pinoli su crema di rucola.