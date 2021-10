Le pulizie della casa e degli elettrodomestici sono importanti. Ad esempio, il frigorifero è un elettrodomestico da tenere con cura e sempre ben pulito, perché grazie ad esso riusciamo a conservare molti alimenti che consumiamo. Infatti, è un elettrodomestico che ci ha permesso di cambiare la nostra vita permettendo di ridurre le intossicazioni alimentari e di conservare i cibi il più a lungo possibile e senza perdere la freschezza. Al frigorifero, dobbiamo dedicare sempre la massima attenzione, proprio perché entra in contatto con il cibo.

Pulirlo con regolarità è fondamentale affinché possa funzionare bene e durare a lungo.

In questo articolo consigliamo ogni quanto tempo pulire e igienizzare il frigorifero per averlo sempre perfettamente funzionante. La risposta potrà apparire banale, ma non tutti ne sono a conoscenza e spesso fanno la cosa giusta.

Pulire il frigorifero è una questione di igiene, infatti diversi studi hanno dimostrato che in esso possono annidarsi fino a 8.000 batteri per centimetro quadrato. Molti di questi sono innocui, ma potrebbero svilupparsene alcuni pericolosi come la salmonella, e gli stafilococchi, e contaminare il cibo.

Ecco ogni quanto tempo pulire e igienizzare il frigorifero per averlo sempre perfettamente funzionante

Alcuni puliscono il frigorifero una volta a settimana, altri una volta al mese. In effetti, sapere ogni quanto tempo farlo dipende principalmente dall’uso che se ne fa.

Se si ha una famiglia numerosa il nostro elettrodomestico sicuramente conterrà molti alimenti e cibi. Quindi, sarà necessario avere una particolare attenzione non solo per la pulizia, ma anche sapere come riporre gli alimenti per evitare eventuali contaminazioni. La temperatura nel frigorifero non è uguale dappertutto e per sapere come posizionare gli alimenti dobbiamo consultare il manuale d’uso.

Una pulizia approfondita dell’elettrodomestico, può essere fatta una volta al mese anche se è importante dare uno sguardo ai ripiani tutti i giorni, per vedere se ci sono macchie, acqua o umidità che a lungo andare potrebbero deteriorare gli alimenti.