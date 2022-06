Il pigiama, caldo e confortevole in inverno e fresco in estate, ci accompagna durante le ore notturne per rilassarci e dormire. Cambiare il pigiama è molto importante, per garantire l’igiene giusta a se stessi e a tutta la famiglia.

Probabilmente, in molti pensano che ogni quanto cambiare e lavare il pigiama sia una domanda banale con una risposta scontata, ma non è detto che questa sia davvero semplice e diretta. Anche se il pigiama potrebbe apparire pulito bisogna considerare che è un capo indossato tutte le notti e per molte ore a settimana. Inoltre, resta a contatto con la nostra pelle per molto tempo e sui tessuti si accumulano tantissime cellule morte.

C’è da considerare che ogni anno sono circa venti chili le cellule morte che sprigioniamo dalla nostra pelle. Questo vuol dire che, ogni giorno sui tessuti indossati vengono rilasciate circa cinquanta o cento miliardi di “cellule morte”. Inoltre, c’è da considerare che molti hanno la pessima abitudine di non levare il pigiama appena alzati dal letto, ma addirittura dopo diverse ore dal risveglio mattutino.

Ecco ogni quanto cambiare e lavare il pigiama e non è detto che sia come in molti pensano

In molti cambiano e lavano il pigiama una volta a settimana, ma non è detto che sia la regola giusta. Infatti, molto dipende dalle abitudini che abbiamo in casa e dalla stagione in cui ci troviamo.

Anche se è buona norma sostituirlo una volta alla settimana, bisogna pensare a quando in estate si suda a causa del forte caldo. Se ci capita al mattino di risvegliarci con il pigiama bagnato di sudore perché la nottata è stata afosa, allora il pigiama deve essere cambiato immediatamente. In effetti, non è il sudore ad essere pericoloso, ma l’umidità lasciata sull’indumento potrebbe dare origine alla proliferazione di batteri, muffe e funghi.

Inoltre, la presenza di germi e batteri causano cattivo odore non solo sul pigiama, ma anche tra le lenzuola del letto.

In conclusione, anche se è buona norma cambiare il pigiama almeno una volta a settimana, molto dipende dalle abitudini che abbiamo in casa e dalle variabili come il caldo e il sudore.

