Davvero deliziosa questa crostata di marmellata da preparare in 15 minuti per una colazione ricca e sostanziosa

Anche se siamo in estate, un ottimo dolce da preparare al volo per far felice tutta la famiglia è la crostata. In questa ricetta vedremo come realizzarne una davvero particolare, detta frangipane, costituita da una base di pasta frolla ed una spettacolare farcitura di crema e marmellata. Per prepararla avremo bisogno di:

250 g di farina 00;

65 ml di olio di semi;

75 g di zucchero semolato;

1 uovo grande;

5 g di lievito per dolci;

buccia grattugiata di mezzo limone;

2 cucchiai di acqua;

sale.

Dopo aver visto gli ingredienti per la pasta frolla, vediamo quelli necessari per la crema frangipane e la farcitura. Quindi, ci serviranno:

125 g di farina di mandorle;

110 g di zucchero;

120 g di burro;

2 uova;

40 g di farina 00;

4 g di lievito per dolci;

buccia grattugiata di mezzo limone;

200 g di marmellata di ciliegie (o fragole);

zucchero a velo.

Iniziamo col preparare innanzitutto la pasta frolla. In una ciotola inseriamo la farina ed il lievito setacciati, poi lo zucchero, l’uovo, la buccia di limone grattugiata, il sale, l’olio e l’acqua. Impastiamo il tutto fino ad ottenere un panetto compatto e liscio, ma non appiccicoso. Ora adagiamo quest’ultimo su un foglio di carta forno e stendiamolo con un matterello. Dopo di che rovesciamolo su una teglia per crostate, precedentemente oliata ed infarinata, e togliamo la carta forno e la pasta in eccesso.

Ora prepariamo la crema frangipane. In una ciotola aggiungiamo il burro, insieme allo zucchero, ed iniziamo a mescolarli con un frullatore elettrico. A questo punto aggiungiamo un uovo alla volta e, continuando a mescolare, versiamo anche le due farine, il lievito e la buccia di limone.

Una volta finito, non ci resta che spalmare la nostra marmellata sulla base della crostata e ricoprire il tutto con la crema frangipane. Poi, con la pasta sfoglia avanzata, ricaviamo delle strisce e decoriamo la superficie della crostata. In circa 15 minuti, quindi, abbiamo realizzato una crostata velocissima che ora non dobbiamo fare altro che infornare a 180 gradi per altri 45 minuti. Sarà davvero deliziosa questa crostata di marmellata e potremmo servirla sia a colazione che come merenda.

