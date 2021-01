Dalla pasta alle verdure, e passando per la carne: ecco quali sono i cibi che diventano deliziosi al palato se ripassati in padella.

Perché basta solo un mix di olio extravergine di oliva e di aromi per dare sapore a molti cibi. A partire dagli avanzi che sono rimasti dopo il pranzo o dopo la cena.

Nel dettaglio, le ricette dei cibi ripassati in padella in genere riguardano le verdure. Ma in realtà pure la pasta ripassata si può trasformare in un primo piatto da leccarsi i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Così come pure una porzione di carne lessa del giorno prima può esaltare le papille gustative. E questo se ripassata proprio in padella per pochi minuti.

Ecco, allora, al riguardo, tre esempi classici, dalla cicoria alla pasta ripassata in padella, e passando per il bollito del giorno prima.

Ecco quali sono i cibi che diventano deliziosi al palato se ripassati in padella

Cicoria deliziosa ripassata in padella. Si tratta di un contorno rustico e semplice, ma non per questo meno saporito. Dopo averla sbollentata, infatti, basterà far saltare la cicoria a fiamma vivace in padella. Ma solo dopo aver messo un giro d’olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino e un mix di odori e di aromi a scelta. Oppure qualche filetto di acciughe.

Pasta gustosa ripassata in padella. Ripassare la pasta in padella significa non buttare via mai niente. La pasta asciutta rimasta e non condita, infatti, si trasforma in un primo piatto prelibato in due minuti. Ovverosia facendola saltare in padella giusto con una scatola di pomodori pelati passati nel mixer, un giro di olio extravergine di oliva e abbondante formaggio parmigiano o pecorino grattugiato al momento.

Avanzi di bollito ripassati. Il bollito rimasto, freddo e stopposo, diventa un secondo piatto delizioso scaldandolo in padella a fiamma vivace, per esempio, con olio extravergine di oliva. E con l’aggiunta di olive nere denocciolate e di capperi dissalati.