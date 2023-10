Oggi scade il setup mensile più importante. Il 30 invece, scadrà l’annuale nero. Cosa attendere da ora in poi? Siamo in un punto decisivo di prezzo e tempo che potrebbe dispiegare effetti per almeno un paio di emsi. Ottobre è quasi sempre spartiacque fra ribassi e rialzi fino a Natale. Quest’anno ci sarà il rally natalizio? Forse lo capiremo oggi. Quindi, attenzione a eullo che accdrà nelle prossime ore, perchè probabilmente oggi Wall Street decide la tendenza fino a dicembre.

I time frame discordanti

Quando si analizza un grafico si dovrebbe andare a guardare lo stesso sotto i diversi punti di vista dettati dai diversi time frame temporali. Solitamente i time frame superiori dettano la tendenza primaria, quelli inferiori quella secondaria.

Vedaimo come sono messi, secono i nostri criteri di analisi, i time frame sui mercati americani.

Prendiamo come riferimento lo S&P 500:

annuale rialzo

mensile ribasso

settimanale rialzo

giornaliero rialzo.

Come notiamo subito, la tendenza mensile è ribassista. E potrebbe essere proprio questo il motivo della forte indecisione delle ultime settimane.

Attenzione quindi, questo indica che ancora sul time frame gironaliero e settimanale si potrebbe girare al ribasso. Questo fino a quando il mensile non riprenderà la tendenza rialzista. Quando questo potrebbe capitare? Il 30 novembre. Quindi, fino a questa data tutto sarà in forse. Guarda caso, il 30 novembre scadrà un nostro setup rosso annuale.

Oggi Wall Street decide la tendenza fino a dicembre?

La seduta di contrattazione del giorno 17 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.997,65

Nasdaq C.

13.533,75

S&P500

4.373,20.

Come già scritto nei giorni precedenti, i livelli da monitorare con attenzione sono i minimi di venerdì 13 ottobre e poi quelli di lunedì 9 ottobre. Cosa accadrà da ora in poi? Difficile stabilirlo a proori, non possiamo far altro che attendere i segnali che verranno dai grafici. Dopotutto, sono loro che decidono la loro strada, non le nostre supposizioni

Vedremo cosa accadrà.

