Risparmiare sul pieno di benzina si può: 3 trucchi infallibili 

A seguito del caro carburante, molte persone cercano ogni modo per risparmiare sul pieno di benzina ed ecco 3 trucchi infallibili da provare per vedere subito qualche euro in più in tasca.

Negli ultimi anni il costo della benzina ha subito delle variazioni significative. Moltissime persone hanno vissuto momenti di crisi economica familiare non riuscendo più a sostenere i costi della vita quotidiana. Se si ha una macchina, questa comporta una grande spesa.

La spesa più grande, ultimamente, si registra quando si va a fare il pieno, soprattutto se viene usata spesso. Risparmiare sul pieno di benzina, però, è possibile con qualche trucchetto da mettere in pratica da subito in modo tale da avere qualche euro in più in tasca.

Parliamo generalmente di benzina, ma riguarda anche il diesel. Chi ha un’auto e la usa molto spesso dovrebbe conoscere qualche stratagemma per non vivere perennemente in una situazione di stress con la preoccupazione di spendere sempre molti soldi.

A quanto è arrivato il prezzo

Al momento in cui stiamo scrivendo il prezzo medio della benzina è di 2,136 euro al litro. Ci sono, naturalmente delle variazioni da considerare: pompe bianche a 2,052 euro, con le compagnie 2,178.

Inoltre, ricordiamo che il prezzo varia anche se si è in autostrada. Al momento si parla di un costo medio di 2,324 euro se si viene serviti dall’addetto, 2,079 se ci si avvale del self-service.

Risparmiare sul pieno di benzina si può: ecco cosa fare

Alla luce di questi piccoli dettagli, ecco tre trucchi per risparmiare sul pieno di benzina:

non fare il pieno in autostrada: è evidente che costa di più; avvalersi del self-service: può essere una scocciatura, ma se si deve fare il pieno molte volte in un mese, alla fine c’è un risparmio significativo; utilizzare la funzione Start & Stop nell’auto.

Da un po’ di tempo le auto hanno questa nuova funzione che permette di spegnere l’auto (si spegne da sola in automatico) quando ci si ferma, si mette la marcia in folle e si toglie il piede dalla frizione. Quando si spinge sulla frizione, la macchina si accende immediatamente.

Quando è utile attivare questo meccanismo? Sicuramente conviene a chi passa tante ore nel traffico cittadino, chi si ferma e si rimette in marcia molto spesso. Questa funzione permette di risparmiare carburante e di inquinare meno l’ambiente e l’aria che si respira.