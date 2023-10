La lunga battaglia in corso tra la Mediobanca tradizionale e Del Vecchio prima e i suoi eredi poi sta per arrivare allo scontro finale. Cosa accadrà? Riusciranno Renato Pagliaro e Alberto Nagel a preservare la Mediobanca lasciata da Cuccia oppure dovranno fare largo ai nuovi arrivati, ma dalle risorse molto solide? La sfida si deciderà nel corso dell’assemblea del 28 ottobre quando si voterà per le liste. Intanto il titolo soffre in Borsa con le tensioni sul rinnovo del CdA che fanno male a Mediobanca. Cosa potrebbe accadere alle quotazioni nei prossimi 10 giorni che separano dall’evento societario?

Le raccomandazioni degli analisti

L’aurea di incertezza che circonda il titolo in attesa dell’assemblea di fine mese è chiaramente visibile anche nel giudizio degli analisti. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il rating medio è Neutro con ben nove analisti su 14 che hanno la raccomandazione Mantieni.

Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio a un anno la situazione è abbastanza tranquilla visto che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Le tensioni sul rinnovo del CdA fanno male a Mediobanca che accelera al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 16 ottobre a quota 11,84 €, in ribasso del 2,07% rispetto alla seduta precedente.

Come già anticipato una settimana fa circa, il potente segnale ribassista che incombeva su Mediobanca ha fatto il suo corso spingendo le quotazioni al ribasso. Non ancora, però, tutto è perduto. Come si vede dal grafico, infatti, a breve distanza dalle quotazioni attuali passa l’importantissimo supporto in area 11,675 €. Questo livello già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni e favorito la ripartenza del titolo. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire il futuro del titolo.

Qualora, invece, il supporto in area 11,675 € dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.