La giornata di contrattazione odierna sarà molto importante a parer nostro. Infatti oggi si potrebbero decidere le sorti dei mercati fino al setup del 23 maggio. Dopo il rimbalzo degli ultimi giorni verrà intrapresa la strada per nuovi rialzi oppure si tornerà al ribasso?

Mid e small cap saranno le favorite a Piazza Affari?

Il gestore azionario Italia di Lemanik, Andrea Scauri, osserva con ottimismo la stabilità degli indicatori macroeconomici in Europa e anticipa un imminente taglio dei tassi da parte della BCE, il quale potrebbe favorire i flussi verso le mid-small cap. Nonostante il rallentamento dei mercati azionari globali a causa di dati macroeconomici deludenti negli Stati Uniti e di rischi geopolitici, i mercati europei hanno sovraperformato quelli statunitensi, in particolare a causa delle aspettative di un taglio dei tassi da parte della BCE prima di quello della FED. In Italia, il settore finanziario si è dimostrato solido, con la riduzione delle preoccupazioni sulla recessione. Scauri rimane positivo sulle mid-small cap italiane, prevedendo un potenziale aumento dei flussi di mercato dopo il taglio dei tassi della BCE. Le aspettative di tagli dei tassi della FED sono state ritardate fino a novembre, mentre quelle per la BCE sono per giugno. Il crescente debito pubblico suggerisce una politica monetaria accomodante a sostegno dei mercati azionari nel medio termine.

NEXI batte le stime

Durante il primo trimestre del 2024, i ricavi dell’azienda hanno raggiunto i 781,6 milioni di euro, mostrando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente, leggermente superiori alle stime degli analisti di circa 777 milioni di euro. Contestualmente, l’EBITDA è aumentato dell’8,6% a 361,7 milioni di euro, superando i 358,2 milioni previsti dal consenso degli analisti.

Al 31 marzo 2024, l’EBITDA si è attestato al 46%, con un incremento di 112 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il gruppo ha annunciato il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie fino a 500 milioni di euro e ha confermato i suoi obiettivi per il 2024.

Come valutano gli analisti le azioni?

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 19

Ultimo prezzo di chiusura 5,702 EUR

Prezzo obiettivo medio 7,897 EUR

Differenza / Target Medio +38,50%.

Studio del grafico

Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 5,298 e il massimo a 7,458. I prezzi ieri si sono mossi in area 6,05. Rialzi sopra 5,99 confermati anche a fine mese potrebbero far ripartire i prezzi di medio termine. Negazione del rialzo sotto 5,50.

Oggi si potrebbero decidere le sorti dei mercati fino al setup del 23 maggio: come regolarsi?

La giornata di contrattazione del 9 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.804

Eurostoxx Future

5.045

Ftse Mib Future

34.057

S&P500

5.214,08.

In base ai nostri algoritmi, nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

18.429

Eurostoxx Future

4.992

Ftse Mib Future

34.595

S&P500

5.180.

