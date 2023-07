Oggi se porti soldi freschi alla Posta puoi guadagnare un tasso di interesse annuo del 3,50%. Ecco come!

Se è vero che il denaro non dorme mai, il discorso non muta più di tanto se il riferimento è ai rendimenti. Variano e variano, adattandosi di continuo alle mutate condizioni di mercato. Che poi tradotto vuol dire, da più di un anno a questa parte, che salgono per la gioia dei risparmiatori. È il caso, giusto per fare un esempio, della nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni per i titolari del libretto postale Smart. Infatti se oggi porti soldi freschi alla Posta puoi guadagnare un tasso di interesse annuo del 3,50%.

Un modo alternativo e interessante per accantonare la liquidità per meno di un anno e conseguire un buon rendimento a scadenza. Vediamo in che consiste e come funziona questa speciale promozione.

Come guadagnare ricchi interessi sul libretto Smart?

Tra i salvadanai più amati dagli italiani per gestire la propria liquidità, il libretto di risparmio postale (LRP) occupa di sicuro le prime posizioni. Non è un nostro parere ma un dato di fatto: il numero di rapporti attivi è davvero impressionante. Ha funzionalità operative limitate rispetto al più comune c/c, bancario o postale che sia. Il LRP è disponibile in varie soluzioni (Smart, Ordinario, dedicato ai minori e giudiziario), ognuno con funzionalità e condizioni operative proprie.

I titolari di libretto Smart, in particolare, possono ottenere un tasso di interesse più elevato a scadenza laddove decidano di accantonare delle somme. Sulla liquidità libera, invece, il tasso annuo lordo riconosciuto è dello 0,001%.

Si tratta della nota offerta Supersmart, una sorta di conto deposito vincolato (ma svincolabile) disponibile per queste categorie di risparmiatori. La si attiva con un accantonamento minimo di 1.000 € e il deposito gode della garanzia dello Stato, al pari dei più comuni buoni postali.

Non ha costi di attivazione, gestione e chiusura (anche prima del termine), tranne gli oneri fiscali. Ossia il 26% sugli interessi attivi maturati e l’imposta di bollo nei modi e nelle forme illustrate ai Fogli Informativi.

Ora, le offerte Supersmart non sono tutte uguali ma si rinnovano nel tempo nelle condizioni e nei rendimenti offerti. Al momento in cui scriviamo sono disponibili:

Offerta Supersmart 360 giorni , attivabile presso lo sportello postale quanto online (sito di Poste e app BancoPosta). L’accantonamento prevede solo l’attesa del termine del vincolo per conseguire il maggior rendimento offerto. In particolare, il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è dell’1,50% ;

Offerta Supersmart Rinnova 365 giorni , attivabile nelle stesse forme di cui sopra. In questo caso l’interesse annuo lordo a scadenza sale al 3,00% , ma l’offerta non è aperta a tutti i titolari di libretto Smart. Essa è dedicata solo ai titolari con uno o più accantonamenti relativi a offerte Supersmart Premium 270 giorni e Premium 300 giorni scaduti dal 15 giugno 2023;

Offerta Supersmart Premium 270 giorni , circa 9 mesi, attivabile negli stessi modi di cui sopra. È sicuramente l’offerta più ricca del momento , considerato che il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 3,50% . Tuttavia, anche in questo caso l’emittente prevede delle condizioni per l’attivazione.

Alcuni dettagli dell’offerta Premium 270 giorni

In pratica l’offerta è aperta a tutti i titolari di libretto Smart, ma è dedicata solo a chi apporta (e vincola) nuova liquidità. Cioè somme versate dal 14 luglio al 16 settembre 2023 (salvo chiusura anticipata disposta da CDP) su libretto Smart o altri LRP e/o c/c postali con stessa intestazione del libretto Smart.

Il versamento deve avvenire esclusivamente o tramite bonifico bancario, o assegni bancari e circolari o accredito di stipendi e pensioni.

In tutte le offerte Supersmart, infine, l’emittente consente la disattivazione anticipata dell’intero importo del singolo accantonamento. Ovviamente in tal caso si perde il diritto all’interesse previsto per l’offerta in ispecie. Pertanto sulle somme disattivate anticipatamente matureranno solo gli interessi al tasso base e a partire dalla data di attivazione del singolo accantonamento.