Casali a meno di 40.000 euro in questa meravigliosa Regione italiana ricca di storia e tradizioni

Investire i risparmi nel mattone può essere il modo migliore per far aumentare i propri soldi. Si può creare una rendita oppure acquistare a buon prezzo e rivendere. Ecco dei casali a prezzi davvero convenienti. Casali a meno di 40.000 euro in questa meravigliosa Regione. Vediamo di cosa si tratta.

L’aumento vertiginoso dei prezzi in ogni settore sta mettendo a dura prova tantissime famiglie che con molta difficoltà arrivano alla fine del mese. A risentire di tale situazione sono anche i nostri risparmi. L’inflazione infatti sta creando grossi disagi ai risparmiatori, in quanto anche i soldi stanno perdendo il loro valore. I prezzi di beni e servizi sono ormai alle stelle, basta semplicemente recarsi al supermercato per rendersene conto. A titolo esemplificativo, ciò che prima si acquistava a 10 adesso si acquista a 100.

Questa situazione, oltre a pregiudicare i nostri acquisti, sta danneggiando e non di poco anche i nostri soldi messi da parte negli anni. I nostri risparmi stanno perdendo il loro valore, i nostri soldi non hanno più lo stesso potere d’acquisto. Pertanto chi ha soldi accumulati e fermi sul conto, potrebbe investirli per garantirsi ad esempio una rendita. Ma in che modo? Potremmo investirli nel mattone, acquistando un immobile a buon prezzo in località strategiche, ad esempio in città universitarie o vicino al mare o in montagna.

Casali a meno di 40.000 euro in una delle città più belle dell’Umbria con un panorama mozzafiato

L’Italia è ricca di località meravigliose che il Mondo ci invidia, come la Sardegna, la Puglia, la Campania, il Trentino, l’Umbria e tante altre ancora. Se stiamo pensando che investire in immobili sia per pochi, stiamo sbagliando. Il mercato immobiliare è davvero vasto e si possono fare degli affari davvero vantaggiosi. Basta semplicemente dare un’occhiata ai diversi siti di offerte immobiliari, come Idealista.it o Immobiliare.it, per rendersi conto di poter trovare delle incredibili occasioni.

Se abbiamo da sempre sognato un casale, l’Umbria potrebbe essere la scelta giusta. Qui si possono infatti trovare dei casali a meno di 40.000 euro. Ad esempio nel Comune di Avigliano Umbro, in Provincia di Terni, si può acquistare a 35.000 euro una porzione di casale disposta al piano terra. Si tratta di un monolocale in buono stato e quindi abitabile da subito con caminetto, cantina, bagno e una piccola corte antistante. Sempre in Provincia di Terni, a Montecchio, a pochi passi dalla piazza principale, si può acquistare a 39.000 euro un piccolo casale in pietra. L’immobile, di circa 72 mq, si sviluppa su 2 livelli. Al piano terra vi è un ampio soggiorno con camino e cucina abitabile, mentre al primo piano vi è una camera da letto, un bagno e uno studio. Il tutto è completato da un giardino di circa 50 mq e da un bellissimo panorama.

Perché scegliere l’Umbria

Scegliere l’Umbria per un investimento immobiliare ha notevoli risvolti positivi. Innanzitutto potremmo pensare di crearci una rendita, affittando l’immobile per periodi brevi ai turisti o anche per lunghi periodi a famiglie. L’Umbria è infatti una Regione molto amata dai turisti sia italiani che stranieri, per il suo tanto verde ma anche per la tradizione artistica. Basti pensare ai numerosissimi eventi, come l’Umbria Jazz di Perugia che ogni anno attrae migliaia di turisti. In alternativa, potremo rivendere o semplicemente utilizzarlo per trascorrerci le nostre vacanze o qualche weekend.

Lettura consigliata

Questi pensionati che si trasferiscono all’estero perderanno l’assegno di 500 euro in questo caso