Ecco quanto rende a 1 anno il miglior titolo di Stato e il conto deposito con il tasso di interesse più alto

A luglio continua imperterrita la caccia al rendimento per milioni e milioni di piccoli risparmiatori. Da un lato occorre fronteggiare i costi della liquidità, dall’altro c’è l’inflazione che rosicchia il capitale. Quasi impossibile, quindi, restare con le mani in mano. Al riguardo, allora, ecco quanto rende a luglio il miglior titolo di Stato e il conto deposito con il tasso di interesse più alto.

In sostanza è diventato quasi un lusso da ricchi detenere ricchezze liquide ferme, specie se si tratta di sudati risparmi. Uno pensa di lasciare i soldi “al sicuro” mentre spese e carovita si portano via per sempre una parte di quello stock finanziario. Insomma, al classico danno si aggiunge anche la beffa.

Investire in titoli di Stato

Con il rialzo dei rendimenti ormai da mesi, i titoli di Stato sono tornati prepotentemente nei radar dei piccoli risparmiatori. Lo ha testimoniato il recente BTP Valore 2027, di cui abbiamo già visto quanto ha reso in 1 mese di vita.

Si tratta di strumenti garantiti dallo Stato Italiano e in cui l’emittente s’impegna al rimborso del capitale a scadenza. Invece l’eventuale vendita anticipata dello strumento avviene solo alle condizioni, ai prezzi, di mercato vigenti all’atto della rivendita.

Questi strumenti godono di un regime fiscale agevolato. La ritenuta fiscale su interessi attivi e plusvalenza è infatti al 12,50%, mentre sono esenti da imposta di successione. Le commissioni di compravendita e le spese sul dossier titoli, invece, dipendono da quanto prevede la propria banca.

Ora prendiamo il caso dell’ultimo BOT a 1 anno emesso a inizio settimana: quanto rende? Questo bond con ISIN IT0005555963 scadrà il 12 luglio dell’anno prossimo e al momento prezza sui 96,29 centesimi. Portato a scadenza, il titolo sarà rimborsato a 100, il valore nominale di emissione. Sarà questo, nei fatti, il suo rendimento (3,85% lordo), considerato che il titolo non stacca cedola nella suo breve periodo di esistenza (è uno zero coupon).

Ecco quanto rende a luglio il miglior titolo di Stato e il conto deposito con il tasso di interesse più alto

Altrettanto interessante è rendimento annuo lordo e netto del conto deposito (CD) vincolato, anche in questo caso di durata a 1 anno. I suoi rendimenti sono superiori a quelli del prodotto libero e qui lo preferiamo data la durata complessiva dell’operazione. In pratica si presume di essere relativamente certi circa la necessità o meno del capitale per 12 mesi.

Quanto rendono i migliori CD a un anno? Su questo fronte va detto che tra gli emittenti è forte la concorrenza, per cui i tassi lordi offerti oggi potrebbero mutare domani. Meglio, gli emittenti adeguano abbastanza celermente le loro offerte a quelle che sono le condizioni di mercato che si vanno man mano palesando.

Ora, dalla nostra indagine in rete è apparsa l’offerta di una banca online che a metà luglio 2023 offre il 4,75% lordo annuo sul vincolo a 12 mesi. Gli interessi sono al lordo della ritenuta fiscale del 26%, e che a parte va calcolata l’imposta di bollo pro-tempore vigente (2X1000 del capitale nominale). La banca non prevede costi di attivazione, gestione e rimborso finale, mentre prevede un importo minimo e massimo di deposito per singola operazione.

Infine, un altro aspetto di rilievo è che l’emittente non prevede l’apertura di un c/c associato al CD.

La liquidità costa

In estrema sintesi, quindi, le occasioni in giro per investire ci sono, e non coglierle sarebbe un peccato. Non solo, ma va anche ricordato che la liquidità sul conto costa più di quel che si possa immaginare. È vero che l’inflazione è un costo che non si paga nel senso più classico del termine, ma i suoi danni sono a dir poco devastanti.