Alle 14,30 ore italiane oggi verranno pubblicati i dati americani sull’occupazione. Dopo la decisione di ieri della BCE, questi potrebbero dare indicazioni preziose agli investitori. Cosa farà la FED? Taglierà i tassi e quando lo farà? Oggi sarà una giornata importante per Wall Street anche dal punto di vista grafico. Infatti, la prima settimana del mese genera spesso indicazioni grafiche molto preziose. Ad oggi, è stato segnato il massimo mensile o il minimo? Questa settimana è poi legata alla scadenza del nostro setup annuale rosso. Come si arribverà ad essa?

Le news

L’Antitrust ha multato Meta per 3,5 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e gestione degli account Facebook e Instagram. L’Authority ha rilevato che Meta non ha informato tempestivamente gli utenti di Instagram, iscritti via Web, sull’uso dei loro dati personali a fini commerciali. La società, tramite un portavoce, ha dichiarato di essere in disaccordo con la decisione e sta valutando le azioni da intraprendere, sottolineando che già da agosto 2023 ha apportato modifiche per gli utenti italiani per chiarire l’uso dei dati per annunci personalizzati e fornire opzioni aggiuntive per contestare la sospensione dell’account. Inoltre, l’Antitrust ha evidenziato che Meta non ha chiarito le modalità di sospensione degli account Facebook e non ha fornito informazioni sulla possibilità di contestare tali sospensioni su entrambe le piattaforme.

Studio del grafico secondo i nostri algoritmi

Le azioni Meta, da inizio anno ha segnato il minimo a 339,65 e il massimo a 531,48. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 488 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in area laterale rialzista. Ci sono però delle divergenze rialziste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 454,46 (minimo del 31 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 531,48. Invece, sotto 454,46 dollari, i prezzi potrebbero dirigersi verso il minimo di 414,50 segnato il 25 aprile. La raccomandazione media degli analisti, come risulta dalle riviste specializzate del settore, è Buy con target a 520,4 dollari.

Oggi sarà una giornata importante per Wall Street: come mantenere il polso della situazione secondo i nostri algoritmi

La giornata di contrattazione del 6 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.886

Nasdaq C.

17.173

S&P500

5.352,9.

La tendenza come indicata dai nostri algoritmi nei giorni scorsi ad oggi, non è cambiata: variazione da rialzista a ribassista, se la chiusura odierna inferiore ai seguenti livelli di prezzo

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

